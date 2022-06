Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de strijd om de strategisch belangrijke stad Severodonetsk neemt in hevigheid toe. Oekraïense troepen dwingen zaterdag de Russen voor het eerst sinds lange tijd tot terugtrekking. Oekraïne is daarnaast woest op de Franse president Emmanuel Macron en wacht nog steeds op diens bezoek.

De Russen zijn al weken bezig met het veroveren van de strategische stad Severodonetsk en hebben al een flink gedeelte ingenomen, maar zaterdag werden ze voor het eerst teruggedrongen door het Oekraïense leger. De gouverneur van Luhansk Serhiy Haidai stelt dat een vijfde van de stad weer is herwonnen. "Als we straks genoeg westerse langeafstandswapens hebben, kunnen we de stad volledig heroveren. Geloof me, dan zal de Russische infanterie vluchten."

De omsingelde stad wordt al dagen beschoten en heftige gevechten vinden daar plaats. De Russen willen graag Severodonetsk veroveren, want dan hoeven ze alleen nog maar de buurstad Lysychansk in te nemen om de hele regio Luhansk te controleren. Dan kan Rusland zich focussen op andere voor Moskou belangrijke regio's in Oekraïne, zoals Donetsk. Rusland stelt dat het wel meevalt met de verliezen in de stad. De Russische autoriteiten meldden snel na de Oekraïense berichten dat Oekraïne juist flinke verliezen heeft geleden en zich aan het terugtrekken is uit Severodonetsk.

Oorlogsdeskundigen hebben het al dagen over Severodonetsk. Zowel Rusland als Oekraïne concentreren zich nu op die stad. Mocht Oekraïne de stad weer volledig kunnen heroveren, dan zal dat een grote overwinning zijn voor het Oekraïense leger. Experts verwachten dat het zelfs een groot effect kan hebben op de uitkomst van de oorlog.

Heftige gevechten in de belangrijke stad Severodonetsk Heftige gevechten in de belangrijke stad Severodonetsk Foto: AFP

Volg dit onderwerp Volgen Wil je elke dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Ook hevige gevechten in andere delen van Oekraïne

Niet alleen in Severodonetsk wordt heftig gevochten, ook in andere delen van Oekraïne komen meldingen binnen van beschietingen en bombardementen. Zo zijn er berichten over ernstige beschietingen in de noordelijke regio's Sumy en Chernihiv.

Russische troepen blijven ondertussen ook vuren op Oekraïense posities in de regio van Kharkiv, in het noordoosten. Wat meer zuidelijker, in de Zaporizhzhia-regio, komen meldingen binnen van raketaanvallen.

Eerder op zaterdag meldde de burgemeester van de zuidelijke stad Mykolaiv dat drie burgers zijn omgekomen door Russische aanvallen. Er waren ook vier zwaargewonden. Grote appartementengebouwen waren onder vuur genomen en zijn ernstig beschadigd.

Oudste houten kerk gaat in vlammen op

Russische troepen hebben zaterdag de oudste nog bestaande houten kerk in Oekraïne gebombardeerd. Het gebouw is in vlammen opgegaan, meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Het gaat om de Allerheiligenkerk, die gebouwd werd in de vroege zeventiende eeuw. De kerk werd sindsdien meerdere keren verwoest en herbouwd. De laatste keer was in 2009. De kerk is onderdeel van het Svyatohirsk Lavra-klooster in de oostelijk regio Donetsk. Het ligt vlak bij het front in Oost-Oekraïne waar hevig gevochten wordt.

Op videobeelden is te zien dat de houten kerk in brand staat. Volgens Zelensky bestookten de Russen de kerk met raketten en trokken ze zich daarna terug. Het Russische ministerie van Defensie ontkent dat. Rusland zegt juist dat Oekraïne de kerk in de brand heeft gestoken. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.

'Meer dan 80.000 Russische soldaten gesneuveld'

Oekraïne stelt zaterdag dat meer dan 80.000 Russische soldaten om het leven zijn gekomen in de door Rusland gestarte oorlog. Oekraïne schat zijn eigen verliezen in op maximaal honderd doden en vijfhonderd gewonden per dag.

Volgens een topadviseur van de Oekraïense president Zelensky gaat de strijd tussen zijn land en Rusland nog ongeveer twee tot zes maanden duren. Er komen volgens hem alleen vredesonderhandelingen als de situatie zou veranderen en "Rusland niet langer het gevoel zou hebben dat het de voorwaarden kan dicteren". Hij waarschuwde dat toegeven aan Rusland geen einde zal maken aan de oorlog. Sommige steden, zoals Mariupol en nu Severodonetsk, waar de hevigste gevechten plaatsvinden, bestaan feitelijk niet meer, zei hij.

Het onderhandelingsproces tussen Oekraïense en Russische vertegenwoordigers is tot stilstand gekomen. Moskou zei vrijdag dat het niet van plan is de "militaire operatie" te beëindigen totdat alle doelen zijn bereikt. Met de bezetting van een deel van het land zijn volgens het Kremlin al resultaten behaald.

Poetin: 'Onze luchtafweer breekt de Oekraïense wapens als nootjes'

Vladimir Poetin is tevreden over de luchtafweerwapens van Rusland. Hij stelt in een tv-interview dat de Russische afweer uitstekend werkt en dat de "Oekraïense wapens worden gesloopt als nootjes".

"We kunnen alles goed handelen en we hebben al tientallen wapens van de vijand vernietigd." Poetin had het over oorlogsvliegtuigen en oorlogsraketten van Oekraïne. "Nogmaals, die breken we als nootjes."

Een vrouw zit in een verwoeste bushalte in Mariupol Een vrouw zit in een verwoeste bushalte in Mariupol Foto: AFP

Oekraïne woest om oproep Macron om Rusland niet te vernederen

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba heeft geen goed woord over voor de oproep van de Franse president Emmanuel Macron om Rusland niet te "vernederen". Hij zei dat deze stellingname alleen maar "Frankrijk kan vernederen".

Dat geldt volgens hem ook voor andere landen die er zo over denken en die mening uiten. "Want het is Rusland dat zichzelf vernedert. We kunnen ons allen beter concentreren op hoe we Rusland terug op zijn plaats kunnen zetten. Dat zal vrede brengen en levens redden", aldus Kuleba.

Macron had opnieuw voor een geringschattende bejegening van Rusland gewaarschuwd. Die zou de diplomatieke onderhandelingen na beëindiging van de oorlogshandelingen alleen maar bemoeilijken. De Franse president probeert als een van de weinige westerse leiders de dialoog met Poetin gaande te houden. Hij is bovendien nog niet in Kyiv op bezoek geweest, maar sluit niet uit dat het er deze maand van komt.

Polen ontving al bijna 4 miljoen Oekraïense vluchtelingen

Sinds het begin van de oorlog heeft de Poolse grenswacht ruim 3,8 miljoen vluchtelingen uit het buurland geregistreerd. Vrijdag zijn ruim 22.000 mensen de Oekraïens-Poolse grens overgestoken, zo heeft de Poolse grenswacht bekendgemaakt.

In tegenovergestelde richting staken diezelfde dag ruim 25.000 mensen de grens van Polen naar Oekraïne over. Sinds enkele weken zijn er dagelijks meer terugkeerders dan binnenkomers. In totaal zijn sinds het begin van de oorlog op 24 februari ongeveer 1,8 miljoen mensen vanuit Polen naar Oekraïne gereisd. Volgens de autoriteiten zijn dit grotendeels Oekraïense burgers.

Zij reizen meestal naar gebieden die het Oekraïense leger heeft heroverd op Rusland. Er is geen officiële informatie over hoeveel oorlogsvluchtelingen in Polen zijn gebleven en hoeveel naar andere EU-landen zijn doorgereisd. Oekraïne telde meer dan 44 miljoen inwoners voor de Russische invasie op 24 februari. Polen en Oekraïne zijn met elkaar verbonden door een ruim 500 kilometer lange grens.