Het hoofd van de Afrikaanse Unie heeft de Russische president Vladimir Poetin tijdens een bezoek verteld dat hij Rusland verantwoordelijk houdt voor de hongersnood in het continent, meldt BBC News. Poetin zou Afrikaanse Unie-voorzitter Macky Sall tijdens het gesprek hebben beloofd de export van levensmiddelen en kunstmest uit Oekraïne beter te laten verlopen.

Rusland viel op 24 februari Oekraïne binnen. Sinds de oorlog verloopt de export van onder meer tarwe en kunstmest uit het laatstgenoemde land moeizaam. Ongeveer 40 procent van de tarwe in Afrika is afkomstig uit Oekraïne en Rusland.

Sall, die ook president van Senegal is, deelde na afloop van het gesprek geen details over de Russische toezegging de export te vergemakkelijken. Hij zou wel gerustgesteld zijn door de beloften. Poetin ontkende in het gesprek met Sall dat Rusland Oekraïense havens blokkeert.

De regering van Tsjaad riep vrijdag de noodtoestand uit omdat het Afrikaanse land onvoldoende tarwe kan invoeren door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

VN maakt zich zorgen over wereldwijde voedselhulp

De VN waarschuwde er begin mei voor dat de wereldwijde voedselhulp in gevaar kan komen door de oorlog in Oekraïne. Tot overmaat van ramp worden delen van het noorden en oosten van Afrika getroffen door een uitzonderlijke droogte.

Meer dan tien miljoen kinderen in vooral de Hoorn van Afrika en Zuid-Azië worden bedreigd door acute ondervoeding, meldde UNICEF half mei.

De aanhoudende droogte, de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de coronapandemie zijn volgens de VN-kinderorganisatie de belangrijkste oorzaken. Bovendien nemen de donaties wereldwijd af, zei UNICEF tegen NU.nl.

Het internationale Rode Kruis zegt meer dan 37 miljoen euro nodig te hebben voor hulp in Kenia, Ethiopië en Somalië. Donderdag had de noodhulporganisatie wereldwijd ongeveer 11,5 miljoen euro opgehaald, meldde een woordvoerder aan deze site. Ruim 3 ton daarvan kwam uit Nederland.