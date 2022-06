Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de oorlog in Oekraïne is vrijdag precies honderd dagen bezig, president Zelensky blijft ervan overtuigd dat Oekraïne zal winnen en de vermeende 39-jarige vriendin van Poetin is op de Europese sanctielijst gezet.

Het is vrijdag de honderdste dag van de oorlog, die 24 februari begon. De Britse inlichtingendiensten blikken kort terug op het verloop van de strijd en hoe Rusland zijn militaire doelen bescheidener moest maken.

Het aanhoudende felle verzet van Oekraïne - met name in de eerste week rondom de hoofdstad Kyiv - is daarbij cruciaal geweest, concluderen de Britse inlichtingendiensten. "Rusland heeft geen van de aanvankelijk gestelde militaire doelen bereikt."

Zelensky blijft geloven in overwinning

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky blijft geloven dat de Russische troepen in zijn land verslagen kunnen worden, zegt hij in een video op de honderdste dag van de oorlog.

In een andere video op vrijdag zegt hij dat Oekraïne heeft gedaan wat de wereld onmogelijk dacht: het stoppen van "het tweede grootste leger van de wereld". Hij zegt dat Oekraïne delen van het grondgebied heeft heroverd en dat het leger zich zal blijven verzetten tegen de Russen.

De president nam in de afgelopen maanden veel video's op waarin hij de bevolking moed insprak en de internationale gemeenschap opriep tot steun in de vorm van onder meer wapenleveringen aan Oekraïne en sancties tegen Rusland.

Een einde van de oorlog is nog niet in zicht. Het onderhandelingsproces tussen Oekraïense en Russische vertegenwoordigers is tot stilstand gekomen. Het Kremlin zei vrijdag dat het niet van plan is de "militaire operatie" te beëindigen totdat alle doelen zijn bereikt. Met de bezetting van een deel van het land zijn volgens het Kremlin al resultaten behaald.

Rusland gaat door met bombardementen Kharkiv

Ook vrijdag waren er bombardementen op de Noordoost-Oekraïense stad Kharkiv, de tweede grootste stad van het land. Volgens de gouverneur raakten hierbij twee mensen gewond.

In de eerste maanden van de oorlog werd Kharkiv bijna continu gebombardeerd. Een groot deel van de stad ligt in puin. In april en mei slaagden de Oekraïense troepen erin om een deel van de Russen terug te dringen, maar de stad blijft binnen de vuurlinie van de Russen liggen en wordt nog steeds regelmatig gebombardeerd.

Oorlog eist volgens VN 'onacceptabele tol van burgers'

De oorlog in Oekraïne kent geen winnaars, stelt de VN-crisiscoördinator voor Oekraïne vrijdag op de honderdste dag van de Russische invasie. Het geweld eist volgens hem een "onacceptabele tol" van burgers en laat vooral zien "wat verloren is gegaan: levens, huizen, banen en vooruitzichten".

"We zijn getuige geweest van verwoestingen in steden en dorpen. Scholen, ziekenhuizen en opvangcentra zijn niet gespaard gebleven", schrijft crisiscoördinator Amin Awad in een verklaring. Hij wijst erop dat in korte tijd bijna 14 miljoen Oekraïners, vooral vrouwen en kinderen, gedwongen werden hun thuis te verlaten.

Ongeveer 15,7 miljoen inwoners hebben volgens Awad humanitaire hulp nodig en dat aantal zal volgens hem alleen maar oplopen. Honderdduizenden huishoudens in Oekraïne zitten zonder water en elektriciteit en kampen daarnaast met voedseltekorten.

Grootste kerncentrale van Europa kampt met tekort aan reserveonderdelen

Er kan een kritieke situatie gaan ontstaan in de grootste kerncentrale van Europa in de Oekraïense stad Zaporizhzhia vanwege een ernstig tekort aan reserveonderdelen, zegt de militaire inlichtingendienst van Oekraïne. "We kunnen een stabiele en veilige operatie niet meer garanderen, want er zijn vrijwel geen reserveonderdelen en materialen meer over."

De kerncentrale is tijdens de oorlog in handen gekomen van de Russen, maar het dagelijkse werk wordt nog altijd gedaan door Oekraïense technici. Zij zijn volgens het Oekraïense ministerie van Defensie gedwongen om hun persoonlijke eigendommen, inclusief hun telefoons, af te staan. Het nieuws over de tekorten is nog niet bevestigd door Rusland.

Britten verwachten val van Luhansk 'in komende weken'

Britse inlichtingendiensten zien Rusland steeds meer successen boeken in Oost-Oekraïne. De Russen controleren nu 90 procent van de oblast Luhansk en zullen de pro-Russische regio in de komende twee weken volledig in handen krijgen, verwachten de Britten.

De opmars van de Russen in Luhansk komt niet onverwacht: het Oekraïense leger is er hevig in de minderheid en gaf eerder al toe dat de Russen er de overhand hadden.

Het succes in het oosten heeft ook een keerzijde voor Moskou: het Kremlin wordt gedwongen om daar zó veel manschappen in te zetten, dat het Russische leger op andere fronten wordt teruggedrongen, schrijft het Britse ministerie van Defensie op Twitter. Ook gaan de militaire successen gepaard met veel doden en verwoest materieel.

Vermeende vriendin Poetin op EU-sanctielijst

De Europese Unie heeft vrijdag de waarschijnlijk huidige vriendin van president Vladimir Poetin, de 39-jarige Alina Kabajeva, op de sanctielijst geplaatst. De oud-topturnster is niet meer welkom in de EU en eventuele bezittingen worden bevroren. Eerder al stelde de EU strafmaatregelen in tegen Poetins ex-vrouw Ljoedmila Otsjeretnaja en twee van hun dochters.

Van Kabajeva wordt al sinds 2008 aangenomen dat ze Poetins vriendin is. Dat is nooit officieel bevestigd, evenmin als dat ze kinderen samen zouden hebben. Kabajeva is voormalig olympisch, wereld- en Europees kampioene in de ritmische gymnastiek.

Fransman die in Oekraïens leger vocht omgekomen

Een Fransman die vrijwillig in het Oekraïense leger vocht, is omgekomen tijdens de oorlog. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat de man is omgekomen bij beschietingen in de regio Kharkiv.

Voor zover bekend is hij de eerste Franse strijder die sneuvelt in Oekraïne sinds de Russische invasie. Vorige week werd ook een Franse journalist gedood. Hij wilde verslag doen van een evacuatie uit de omsingelde stad Severodonetsk en werd toen beschoten door Russische troepen.

President Volodymyr Zelensky deed aan het begin van de oorlog een oproep aan buitenlanders om te komen helpen in het leger. Volgens de Oekraïners zouden er in maart wel 20.000 buitenlandse vrijwilligers meevechten, maar dat getal is niet geverifieerd.