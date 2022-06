Britse inlichtingendiensten zien Rusland steeds meer successen boeken in Oost-Oekraïne. De Russen controleren nu 90 procent van de oblast Luhansk en zullen de pro-Russische regio in de komende twee weken volledig in handen krijgen, verwachten de Britten.

De opmars van de Russen in Luhansk komt niet onverwacht: het Oekraïense leger is er hevig in de minderheid en gaf eerder al toe dat de Russen er de overhand hadden.

De voornaamste oorzaak dat sneller militair succes uitbleef, is dat in het Donetsbekken de harde kern van het Oekraïense leger gepositioneerd is. Zij vechten al sinds 2014 tegen pro-Russische separatisten in het gebied en zijn stevig ingegraven.

Het succes in het oosten heeft ook een keerzijde voor Moskou: het Kremlin wordt gedwongen om daar zó veel manschappen in te zetten, dat het Russische leger op andere fronten wordt teruggedrongen, schrijft het Britse ministerie van Defensie op Twitter.

Ook gaan de militaire successen gepaard met veel doden en verwoest materieel. De Britten merkten eerder al op dat het Russische leger na de slag om Oekraïne "lange tijd" nodig zal hebben om weer op oorlogssterkte te komen.

Oorlog startte precies honderd dagen geleden

Deze vrijdag markeert de honderdste dag van de oorlog, die eind februari begon. De Britse inlichtingendiensten blikken kort terug op het verloop van de strijd en hoe Rusland zijn militaire doelen bescheidener moest maken.

Het aanhoudende felle verzet van Oekraïne - met name in de eerste week rondom de hoofdstad Kyiv - is daarbij cruciaal geweest, concluderen de Britse inlichtingendiensten. "Rusland heeft geen van de aanvankelijk gestelde militaire doelen bereikt."