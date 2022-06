Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Rusland ongeveer 20 procent van het Oekraïense grondgebied bezet. Verder gaat het Verenigd Koninkrijk, in navolging van de Verenigde Staten, ook meervoudige raketsystemen naar Oekraïne sturen.

Zelensky zei ook dat in het oosten van Oekraïne dagelijks zestig tot honderd mensen sterven. Ook raken er 450 tot 500 mensen gewond.

In deze regio vechten de Oekraïense troepen hevig met Russische troepen die proberen de Oost-Oekraïense regio Luhansk over te nemen. Severodonetsk, een belangrijke stad in het gebied, wordt inmiddels voor een groot deel door het Russische leger gecontroleerd.

"We moeten ons verdedigen tegen bijna het hele Russische leger. Alle gevechtsklare Russische militaire formaties zijn betrokken bij deze agressie", aldus Zelensky.

Russische raketaanvallen treffen transportinfrastructuur nabij Lviv

Russische raketten hebben woensdagavond verschillende doelen in West-Oekraïne getroffen, zo meldde het hoofd van het militaire bestuur in de regio Lviv donderdag via de berichtendienst Telegram. De Russen hebben het vooral voorzien op de transportinfrastructuur in de regio, aldus de militaire functionaris.

De aanval was in de buurt van de stad Lviv, zeker vijf mensen raakten gewond.

Russische raketten raakten onder andere een treintunnel ten zuiden van de stad. Dat bemoeilijkt de levering van wapens en brandstof aan de Oekraïense troepen. Lviv speelt een belangrijke rol bij het vervoer.

Ook Verenigd Koninkrijk stuurt geavanceerde raketsystemen

In navolging van de Verenigde Staten gaat ook het Verenigd Koninkrijk meervoudige raketsystemen naar Oekraïne sturen. Het gaat om M270-draagraketten die doelen tot 80 kilometer afstand kunnen raken. "Dat zal een aanzienlijke boost zijn voor de capaciteit van de Oekraïense strijdkrachten", meldde het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze raketsystemen moeten het Oekraïense leger vooral helpen zich te verweren tegen de langeafstandsartillerie die de Russische troepen inzetten "om steden in puin te leggen", zei defensieminister Ben Wallace. Oekraïense troepen zullen in het VK worden getraind in het gebruik van de draagraketten.

EU haalt Russische kerkleider van sanctielijst voor olieboycot

De Europese Unie schrapt de leider van de Russisch-orthodoxe kerk van de sanctielijst, zodat Hongarije ook akkoord gaat met het zesde pakket sancties tegen Rusland, melden EU-bronnen. Het land wilde de deal niet ondertekenen zolang de patriarch Kirill op de zwarte lijst stond.

De EU-landen bereikten in de nacht van maandag op dinsdag een akkoord over een zesde sanctiepakket vanwege de oorlog in Oekraïne. Een gedeeltelijk verbod op olie uit Rusland was daar onderdeel van. Daarnaast werden weer enkele Russen op een zwarte lijst geplaatst.

Een van hen was Kirill, de leider van de Russisch-orthodoxe kerk in Rusland. Hij verheerlijkt de oorlog en is een vurig voorstander van de Russische president Vladimir Poetin.

Russische economie zichtbaar geraakt door sancties

De Russische economie wordt zichtbaar geraakt door de internationale sancties tegen Rusland en de massale boycot van het land door westerse bedrijven. Nieuwe cijfers van het ministerie van Economische Zaken van Rusland wijzen op een economische krimp van 3 procent in april. In maart was nog sprake van een groei van 1,3 procent.

Massale paniekaankopen door Russen in de weken na de invasie van Oekraïne verdoezelden aanvankelijk de economische klap van de westerse strafmaatregelen. Maar na die eerste weken begon de inflatie hard op te lopen en werd het leven voor Russen ineens stukken duurder.

Als gevolg daarvan kochten Russische huishoudens minder en zijn ze juist meer gaan sparen.