Na een wekenlange omsingeling door de Russen is de Oost-Oekraïense stad Severodonetsk in handen van Rusland gevallen. Het is de laatste stad in de regio Luhansk die nog weerstand bood tegen de Russische opmars in het oosten van het land. Andere grote plaatsen hebben zich al overgegeven.

Burgemeester Oleksandr Stryuk meldt zaterdag dat Severodonetsk "volledig in Russische handen" is. Het is volgens hem voor inwoners van de stad niet mogelijk om te vluchten naar Oekraïens territorium. Zij kunnen de stad alleen verlaten om naar door de Russen bezet gebied te reizen.

De Oekraïense terugtrekking uit Severodonetsk hing al geruime tijd in de lucht. Vrijdag liet de gouverneur van de regio, Serhiy Gaidai, weten dat het geen zin heeft om nog langer stand te houden. "Het is niet logisch om ons aan ingenomen maar kapotgeschoten posities vast te klampen puur en alleen om er (in Severodonetsk, red.) te kunnen blijven."

Ook het U.S. Institute for the Study of War constateerde deze week dat de Russen "flinke vooruitgang" hadden geboekt in de strijd om Severodonetsk en de omliggende gebieden. De stad is de afgelopen vier maanden vrijwel onafgebroken beschoten door de Russen.

Eerder deze maand meldde de leider van de afvallige regio Luhansk, Leonid Pasechnik, al dat Russische militairen delen van de stad hadden ingenomen. De aanval duurde volgens hem wel langer dan gehoopt.

Op 2 juni braken de Russische troepen verder door. Volgens het Britse ministerie van Defensie ging dat gepaard met "een zware concentratie van artillerie". De hoofdroute naar de stad was 's morgens waarschijnlijk nog wel onder controle van Oekraïne, meldde het Britse ministerie Defensie destijds.

De Britten zeiden toen ook dat het oversteken van een rivier ten zuiden van Severodonetsk van "vitaal" belang is voor Russische troepen als ze Luhansk willen innemen en hun operatie naar de regio Donetsk willen verschuiven. Het is niet bekend of het Oekraïense leger nog steeds controle heeft over die rivier.

De terugtrekking is een psychologische klap, aangezien de Oekraïense president Volodymyr Zelensky meermaals heeft gezegd dat het lot van de regio Donetsk via de strijd Severodonetsk wordt beslecht.

Infrastructuur zou verwoest zijn, inwoners gevlucht

Severodonetsk was de enige grote stad in de regio Luhansk die nog niet helemaal in Russische handen was. De stad was wel al enige tijd vrijwel omsingeld en werd hevig beschoten. Volgens Zelensky heeft Rusland alle essentiële infrastructuur in Severodonetsk vernietigd.

Een gouverneur van de regio Luhansk liet eerder deze week weten dat Severodonetsk niet compleet was omsingeld. Maar door Russische bombardementen zou het onmogelijk zijn om mensen te evacueren of humanitaire hulp de stad in te krijgen, aldus de gouverneur.

Voor de oorlog woonden er zo'n 100.000 mensen, maar dat zouden er nu nog maar zo'n 12.000 zijn. Het dodental stond vóór de inname volgens Oekraïense informatie op ongeveer 1.500.

