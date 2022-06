Na de Verenigde Staten gaat ook het Verenigd Koninkrijk meervoudige raketsystemen naar Oekraïne sturen. Dat zei de Britse minister van Defensie Ben Wallace woensdag tegen CNN.

Het gaat om M270-draagraketten die doelen tot 80 kilometer afstand kunnen raken. "Dat zal een aanzienlijke boost zijn voor de capaciteit van de Oekraïense strijdkrachten", meldde het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze raketsystemen moeten het Oekraïense leger vooral helpen zich te verweren tegen de langeafstandsartillerie die de Russische troepen "inzetten om steden in puin te leggen", zei Wallace. Oekraïense troepen zullen in het VK worden getraind in het gebruik van de draagraketten.

De Britse gift is "nauw gecoördineerd" met het recente besluit van de Verenigde Staten om Oekraïne te voorzien van zijn High Mobility Artillery Rocket System (Himars), een variant van de meervoudige raketsystemen die het VK stuurt, aldus het ministerie.