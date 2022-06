Russische raketten hebben woensdagavond verschillende doelen in West-Oekraïne getroffen. Dat meldt het hoofd van het militaire bestuur in de regio Lviv op berichtendienst Telegram. De Russen zouden het vooral voorzien hebben op de transportinfrastructuur in de regio, aldus de militaire functionaris.

De aanval was in de buurt van de stad Lviv, zeker vijf mensen raakten gewond.

Russische raketten raakten onder andere een treintunnel ten zuiden van de stad. Daarmee bereikt het Russische leger dat de levering van wapens en brandstof aan de Oekraïense troepen wordt bemoeilijkt. Lviv speelt een belangrijke rol bij het vervoeren daarvan.

Eerder woensdag vielen twee doden en twee gewonden bij Russische beschietingen van de zuidelijke stad Mykolaiv. Ook werden rond de stad Khakiv meerdere explosies gemeld. In verschillende steden klonk opnieuw het luchtalarm.