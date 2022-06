De Verenigde Staten gaan het Oekraïense leger toch voorzien van "meer geavanceerde raketsystemen en munitie". Dat schrijft de Amerikaanse president Joe Biden dinsdag in een opiniestuk voor The New York Times. Met die wapens kan het leger de belangrijkste doelen op het slagveld in Oekraïne nauwkeuriger aanvallen.

Volg de oorlog in Oekraïne Volgen Ontvang dagelijks een overzicht van de ontwikkelingen in Oekraïne

"We willen een democratisch, onafhankelijk, soeverein en welvarend Oekraïne dat de benodigde verdedigingsmiddelen heeft", aldus Biden. Hij noemt daarbij Javelin-antitankraketten, Stinger-luchtafweerraketten, krachtige artillerie- en precisieraketsystemen, radars, onbemande luchtvaartuigen, Mi-17-helikopters en munitie.

Wat Biden niet in het opiniestuk vermeldt, is dat de VS ook raketsystemen van het type Himars naar Oekraïne stuurt. Dat werd later door regeringsbronnen bevestigd aan persbureaus Reuters en AFP. Deze Himars-raketten gebruiken precisiemunitie en hebben een bereik van ongeveer 80 kilometer.

"Deze systemen zullen door de Oekraïners worden gebruikt om de Russische opmars op Oekraïens grondgebied af te weren. De raketten zullen niet worden gebruikt op doelen op Russisch grondgebied", stelde een functionaris.

Net als de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, is Biden ervan overtuigd dat de oorlog door middel van diplomatie moet worden beëindigd. Volgens Biden zijn de gesprekken nu vastgelopen doordat "Rusland oorlog blijft voeren om zo veel mogelijk van Oekraïne over te nemen".

In het opiniestuk belooft Biden te helpen bij de aanpak van de voedselcrisis en de afhankelijkheid van Russische brandstof te verminderen. Concrete plannen noemt hij niet.