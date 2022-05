De Oekraïense ombudsman voor de mensenrechten, Lyudmyla Denisova, is afgezet door het parlement. De parlementariërs vinden dat Denisova zich sinds de Russische invasie niet voldoende heeft ingezet voor de mensenrechten.

Denisova zou tekortgeschoten zijn bij het creëren van humanitaire corridors om burgers te laten vluchten voor het oorlogsgeweld.

Daarnaast wordt de ombudsman verweten dat ze te weinig heeft gedaan voor kinderen die seksueel zijn misbruikt en militairen die gevangen zijn door het Russische leger.

De partij van president Volodymyr Zelensky had genoeg stemmen bijeen voor een motie van wantrouwen en dinsdag stemde een meerderheid in het parlement voor het wegsturen van Denisova.

Denisova was sinds 2018 in dienst als ombudsman voor de mensenrechten. Wie haar gaat opvolgen is nog niet bekend.