Rusland zegt dinsdag de lichamen van omgekomen Oekraïense strijders in de Azovstal-fabriek in Mariupol over te dragen aan Oekraïne. De Russen zouden ook enkele duizenden strijders hebben aangehouden in het complex. Ze willen die berechten in plaats van betrekken bij een gevangenenruil. Oekraïne veroordeelde op zijn beurt twee Russische militairen tot ruim elf jaar celstraf.

Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn er 152 lichamen aangetroffen in het ondergrondse complex. Er zijn volgens de Russen enkele duizenden strijders aangehouden.

Het ministerie claimt dat de lichamen in een koeling lagen en dat vier mijnen onder de lichamen zijn gevonden. Deze informatie is niet onafhankelijk geverifieerd.

De stad Mariupol staat geheel onder Russische controle sinds de laatste verdedigers van de stad zich recent overgaven. Zij verscholen zich lange tijd op het terrein van de staalfabriek. Russische troepen hadden de fabriek omsingeld en voerden er zware aanvallen op uit.

Rusland wil krijgsgevangenen terecht laten staan

De Oekraïense regering wil de groep aangehouden strijders via een gevangenenruil vrij krijgen. Moskou heeft gezegd dat de militairen eerst terecht zullen staan. De minister van Justitie van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk heeft gezegd dat de Oekraïners kunnen worden veroordeeld tot de doodstraf.

Van de militairen in de Azovstal-fabriek hoorde een deel bij het Azovbataljon, dat een extreemrechtse achtergrond heeft. De Russische president Vladimir Poetin noemde eerder de "denazificatie" van Oekraïne als een van de doelen van de "speciale militaire operatie" in het buurland.

Russen veroordeeld voor beschieten onderwijsinstelling

Het tweede proces rond oorlogsmisdaden sinds het begin van de Russische invasie leverde voor twee Russische militairen gevangenisstraffen op van elf jaar en zes maanden.

De Russen Alexander Bobikin en Alexander Ivanov stonden terecht voor het beschieten van een voorstad van Kharkiv in Oost-Oekraïne. Daarbij zou een onderwijsinstelling zijn geraakt. Beiden hebben al gezegd schuldig te zijn. Volgens hun advocaat volgden ze een bevel op en hebben ze spijt van hun daden.

Vorige week veroordeelde de Oekraïense rechtbank voor het eerst een Russische militair voor oorlogsmisdaden. De 21-jarige Vadim Shishimarin kreeg levenslang voor het doodschieten van een ongewapende burger.

Oekraïne wil nog veel meer Russische soldaten vervolgen voor misdaden tijdens de oorlog. De Oekraïense hoofdaanklager Iryna Venediktova onderzoekt bijna vijftienduizend zaken en heeft 623 verdachten in beeld.