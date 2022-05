De Russische troepen naderen nog altijd het centrum van de belangrijke Oost-Oekraïense stad Severodonetsk. De opmars gaat wel een stuk langzamer dan de Russen hadden gehoopt.

Leonid Pasechnik, de leider van de pro-Russische rebellen in de regio Luhansk, geeft toe dat de aanval op Severodonetsk langer duurt dan vooraf was gepland. Volgens Pasechnik hebben de rebellen, met hulp van de Russen, inmiddels een derde van de stad onder controle.

De rebellenleider beweerde dat "het in de eerste plaats een doel is dat de infrastructuur van de stad behouden blijft". Daar is weinig van terechtgekomen, omdat bijna de gehele stad inmiddels aan puin is geschoten.

De Oekraïense gouverneur van Luhansk, Serhiy Gaidai, gaf dinsdag een update over het verloop van de strijd in de betwiste Oost-Oekraïense regio. Maandag meldde hij al dat Russische troepen Severodonetsk betreden hadden.

Volgens Gaidai wordt de stad, de grootste in het Donetsbekken die Oekraïne nog in handen heeft, nog altijd verdedigd door Oekraïense strijdkrachten. Die troepen kunnen zich eventueel terugtrekken naar het nabijgelegen Lysychansk.