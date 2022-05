Een Franse verslaggever is omgekomen bij beschietingen door het Russische leger tijdens een evacuatiepoging in de Oost-Oekraïense stad Severodonetsk. Dat melden Oekraïense en Franse autoriteiten maandag.

De 32-jarige verslaggever Frédéric Leclerc-Imhoff wilde naar verluidt de evacuatie van burgers uit het zwaar belaagde Severodonetsk verslaan. Hij zat in een Oekraïens transportvoertuig dat werd beschoten door de Russen. De Fransman kwam om het leven en de evacuatiepoging werd opgeschort.

Nieuwszender BFMTV zegt in een verklaring "immense pijn" te voelen om het verlies van Leclerc-Imhoff. Volgens de omroep was de verslaggever in het bijzijn van een collega en een gids toen hij overleed. De collega raakte gewond door de beschietingen en de gids bleef ongedeerd.

De journalist was zes jaar werkzaam voor BFMTV. Het was zijn tweede missie in Oekraïne sinds het uitbreken van de oorlog in dat land. De omroep zegt "de pijn van zijn familie en geliefden te delen".

Franse minister van Buitenlandse Zaken op dit moment in Oekraïne

De dood van Leclerc-Imhoff vindt plaats tijdens een bezoek van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna aan Oekraïne. De bewindsvrouw bezoekt maandag en dinsdag hoofdstad Kyiv om namens Frankrijk solidariteit met de Oekraïners te betuigen.

Colonna heeft opgeroepen tot een onderzoek naar de dood van Leclerc-Imhoff. "Frankrijk eist dat er zo snel mogelijk een transparant onderzoek plaatsvindt naar de omstandigheden van dit drama", zegt ze volgens The Guardian in een verklaring.