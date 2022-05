Oekraïense autoriteiten in Mariupol hebben tot dusver zeker zestienduizend lichamen van burgers gevonden in massagraven bij de zuidelijke havenstad. Het stadsbestuur vreest dat het dodental nog voorbij de 22.000 zal gaan, citeren Oekraïense media burgemeester Vadym Boychenko.

De massagraven zouden zo zijn ingericht dat de lichamen alleen van elkaar gescheiden zijn door een ijzeren plaat. Daarmee willen de Russen de indruk wekken dat het om individuele graven gaat, beweert het stadsbestuur.

Nog duizenden lichamen zouden onder het puin van kapotgeschoten gebouwen liggen. Lokale crematoria en begraafplaatsen zouden al tijden vol liggen met dodelijke slachtoffers van de oorlog.

Eind april werden op satellietbeelden al door Russen aangelegde massagraven ontdekt. Burgemeester Boychenko hield al rekening met dergelijke vondsten, "omdat de Russen op deze wijze hun oorlogsmisdaden willen verhullen".

Mariupol telde voor de oorlog zo'n 450.000 inwoners. Zo'n 100.000 van hen konden de stad niet verlaten en werden het slachtoffer van een maandenlange Russische belegering. De havenstad werd constant gebombardeerd. Door een gebrek aan water, voedsel en elektriciteit dreigden eveneens andere humanitaire rampen.

De Verenigde Naties schreven vrijdag in een verklaring dat in heel Oekraïne zeker vierduizend burgers zijn omgekomen. Begin mei stond de teller op zo'n drieduizend burgerdoden. De VN erkent dat het werkelijke dodental vele malen hoger is. Het verifiëren van dodelijke burgerslachtoffers gaat volgens de organisatie vaak moeizaam.