Russische troepen zijn maandag voor het eerst de belangrijke stad Severodonetsk binnengedrongen. Dat meldt de Oekraïense gouverneur van de regio Luhansk.

Severodonetsk is de grootste stad in het Donetsbekken die Oekraïne nog in handen heeft. Rondom de stad wordt al dagenlang hevig gevochten. Gouverneur Serhiy Gaidai meldde dat de Russische troepen inmiddels via de buitenwijken op weg zijn naar het centrum van de stad.

"We hebben teleurstellend nieuws: de vijand is de stad binnengedrongen", aldus Gaidai in een toespraak op televisie. Hij benadrukte dat de nabijgelegen stad Lysychansk nog wel volledig in Oekraïense handen is. De weg tussen de twee steden is grotendeels verwoest door bombardementen.

"Ze gebruiken steeds dezelfde tactiek: urenlange bombardementen gevolgd door een grondaanval. Dat herhalen ze totdat ze ergens doorbreken", beschreef Gaidai het aanvalsplan van de Russen. Door die aanvallen kwamen volgens de gouverneur eerder op maandag in een buitenwijk van de stad twee burgers om het leven en raakten er vijf gewond.

De afgelopen dagen werd Severodonetsk zwaar beschoten. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is alle essentiële infrastructuur in de Oost-Oekraïense stad vernietigd. Ook twee derde van de woningvoorraad is verwoest. Gaidai meldde dat de inwoners die nog in de stad zijn geen toegang hebben tot voedsel, water, gas of elektriciteit.

Het Russische offensief heeft zich voornamelijk gericht op de verovering van het Donetsbekken. De Russische buitenlandminister Sergey Lavrov noemde de regio zondag nog een "onvoorwaardelijke prioriteit".