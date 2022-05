De "bevrijding" van het Donetsbekken is een prioriteit voor Rusland en Poetin is niet ziek. Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov zondagavond in een interview met de Franse zender TF1.

De Russische troepen hebben hun aanvallen in het Donetsbekken de laatste tijd opgevoerd. Zeker na de val van de havenstad Mariupol werd het Russische offensief in de oostelijke regio intenser. Het Donetsbekken is van oudsher het industriële hart van Oekraïne. Voor Rusland is het een "onvoorwaardelijke prioriteit" om het Donetsbekken te "bevrijden", zei Lavrov.

Opvallend was dat Lavrov zei dat andere Oekraïense gebieden zelf over hun toekomst mogen beslissen. Hoewel hij niet verwacht dat zij graag terugkeren onder het gezag van de Oekraïense regering, "moeten mensen daarover voor zichzelf een besluit nemen", zei Lavrov.

De Russische minister noemde de Oekraïense regering in Kyiv opnieuw een regime van neonazi's. Ook spreekt Rusland nog altijd niet van een oorlog in Oekraïne, maar van een "speciale militaire operatie".

Verder sprak Lavrov in het interview ook geruchten tegen dat de Russische president Vladimir Poetin ziek zou zijn. "Ik denk niet dat weldenkende mensen symptomen van een ziekte of een kwaal bij hem kunnen ontdekken", zei hij. Lavrov benadrukte dat Poetin, die later dit jaar zeventig jaar wordt, nog gewoon "elke dag" in het openbaar verschijnt.