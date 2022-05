Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Poetin zegt mee te willen werken om graanexport Oekraïne toe te staan en een video over het raketlanceersysteem dat Oekraïne zo graag wil hebben.

Rusland is bereid mee te werken aan de "onvoorwaardelijke" export van graan uit Oekraïne. Dat meldt het Kremlin zaterdag naar aanleiding van een driehoeksgesprek per telefoon tussen president Vladimir Poetin, zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Voor het eerst sinds maart voerde het drietal op deze wijze overleg.

"Rusland staat klaar om te helpen bij het vinden van opties voor ongehinderde export van graan, ook van Oekraïens graan uit havens aan de Zwarte Zee", meldt het Kremlin in een verklaring.

Van Duitse zijde werd gemeld dat Poetin bereid zou zijn mijnen op te ruimen om schepen toegang te geven tot havens in Oekraïne. Dat zou niet leiden tot vijandelijke Russische acties. De Verenigde Naties moeten een centrale rol spelen bij het bereiken van een overeenkomst en de uitvoering ervan.

Het telefoongesprek duurde tachtig minuten. Macron en Scholz drongen er bij Poetin op aan rechtstreeks te gaan onderhandelen met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Poetin waarschuwt voor verdere destabilisatie

Ook riepen ze op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en terugtrekking van het Russische leger uit het oosten en zuiden van Oekraïne. Daarnaast deden zij een beroep op Poetin om de 2.500 strijders vrij te laten die gevangen werden genomen bij de inname van het Azovstal-complex in Mariupol.

Poetin waarschuwde op zijn beurt voor een verdere "destabilisatie" van de situatie door de aanhoudende leveringen van westerse wapens aan Oekraïne.

Zowel Oekraïne als Rusland heeft onder meer door de oorlog problemen met de export van bijvoorbeeld granen. Oekraïne geldt als een belangrijke exporteur van vooral mais en tarwe, maar door de gevechten wordt de productie en uitvoer ernstig gehinderd.

Ook Rusland komt moeilijk van zijn graan en kunstmest af. Dat komt voor een groot deel door de westerse sancties. De twee landen produceren een derde van de tarwe in de wereld, wat tot problemen op de wereldwijde voedselmarkt leidt.

