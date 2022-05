Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Russische troepen boeken langzaamaan terreinwinst in Oekraïne. Ook sturen de Verenigde Staten mogelijk toch geavanceerde raketsystemen naar het land.

De terreinwinst van de Russen wordt met name gemaakt in de regio Luhansk. Zo'n 95 procent van dat gebied is nu in Russische handen, meldt het Institute for the Study of War (ISW). Bij de gevechten in de stad Severodonetsk zijn ruim vijftienhonderd mensen omgekomen.

De mensen die sinds het begin van de oorlog zijn omgekomen in het zwaarbevochten Severodonetsk, zijn volgens de lokale overheid zowel gesneuvelde soldaten als burgerslachtoffers.

Volgens het ISW zullen de Russen de stad voorlopig nog blijven aanvallen. Severodonetsk wordt momenteel omringd door het Russische leger. De twee belangrijkste snelwegen lijken het doelwit. De stad wordt mogelijk binnenkort bestormd.

VS stuurt mogelijk toch geavanceerde raketsystemen

De Verenigde Staten willen mogelijk geavanceerde raketsystemen aan Oekraïne gaan leveren, meldt CNN op basis van regeringsbronnen. De beslissing hierover wordt wellicht volgende week al bekendgemaakt, als onderdeel van een groter hulppakket.

De hypermoderne mobiele artilleriesystemen kunnen meerdere raketten tegelijk afvuren en hebben - afhankelijk van de munitie - een bereik tot honderden kilometers, een veel grotere afstand dan de wapens waarover het Oekraïense leger nu beschikt.

Oekraïne vraagt al langere tijd om dergelijke wapens, omdat die doorslaggevend kunnen zijn in de strijd tegen Rusland. De VS hield dat tot nu toe af. Met dit soort wapens zou Oekraïne gemakkelijker doelen in Rusland kunnen aanvallen, en dat zou Russische represailles tegen de VS kunnen uitlokken.

VN telt ruim vierduizend burgerdoden

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn zeker 4.031 burgers omgekomen, meldt het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties vrijdag. Het werkelijke aantal is waarschijnlijk een stuk groter. Veel getroffen plekken zijn namelijk niet toegankelijk en soms duurt het lang om een sterfgeval officieel bevestigd te krijgen.

Volgens Oekraïne zijn er veel meer burgerslachtoffers gevallen. Alleen al in de door de Russen verwoeste havenstad Mariupol zijn volgens de lokale autoriteiten tienduizenden burgers omgekomen.

2,9 miljoen Oekraïners trokken verder Europa in

Van de ruim 6,6 miljoen Oekraïners die het land vanwege de oorlog zijn ontvlucht, zijn er 2,9 miljoen vanuit een buurland doorgereisd naar een ander Europees land. Een woordvoerder van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR deelde dat getal vrijdag mee.

Polen is het belangrijkste buurland van Oekraïne waar mensen naartoe zijn gevlucht. Begin maart kwamen daar 100.000 vluchtelingen per dag aan. Dat aantal is in mei gezakt naar zo'n 20.000. De meeste Oekraïners die verder Europa introkken zijn naar Duitsland, Tsjechië en Italië gegaan.