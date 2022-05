Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn zeker 4.031 burgers omgekomen, meldt het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties vrijdag. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk een stuk hoger. Veel getroffen plekken zijn namelijk niet toegankelijk en soms duurt het lang om een sterfgeval officieel bevestigd te krijgen.

Het merendeel van de burgerslachtoffers viel in de provincies Donetsk en Luhansk, in de Donetsbekken-regio. Daar hebben Russische troepen sinds enkele weken hun aanvallen geïntensiveerd. In de regio zijn volgens de VN onder de burgerbevolking tot nu toe 2.274 doden gevallen en 2.673 mensen gewond geraakt.

Volgens Oekraïne zijn er veel meer burgerslachtoffers gevallen. Alleen al in de door de Russen verwoeste havenstad Mariupol zijn volgens de lokale autoriteiten tienduizenden burgers omgekomen.

Op het moment wordt er zwaar gevochten in de Oost-Oekraïense stad Severodonetsk. Daar zijn volgens de lokale overheid sinds het begin van de Russische invasie zo'n 1.500 mensen omgekomen. Het zou gaan om zowel gesneuvelde soldaten als burgerslachtoffers.

Russen willen mogelijk Severodonetsk omsingelen

Er wordt al dagenlang hevig gevochten om Severodonetsk. Militaire deskundigen vermoeden dat de Russen de Oekraïense strijdkrachten in de stad proberen te omsingelen. De gouverneur van Luhansk zei vrijdag dat driekwart van de stad is omsingeld en dat er zware bombardementen zijn. Ook de naburige stad Lysychansk wordt hevig onder vuur genomen.

President Volodymyr Zelensky zei in een videoboodschap donderdag te vrezen dat het Donetsbekken ontvolkt raakt door het Russische offensief. "Het aanhoudende offensief van de bezetters in het Donetsbekken zou de regio verlaten kunnen achterlaten", zei Zelensky. Hij noemde de situatie "een duidelijk beleid van genocide".