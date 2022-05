De Russische troepen boeken langzaamaan terreinwinst in Oekraïne, met name in de regio Luhansk. Zo'n 95 procent van dat gebied is nu in Russische handen, meldt het Institute for the Study of War (ISW). Bij de gevechten in de stad Severodonetsk zijn ruim vijftienhonderd mensen omgekomen.

De vijftienhonderd mensen die sinds het begin van de oorlog zijn omgekomen in het zwaarbevochten Severodonetsk, zijn volgens de lokale overheid zowel gesneuvelde soldaten als burgerslachtoffers.

Volgens het ISW zullen de Russen de stad voorlopig nog blijven aanvallen. Severodonetsk wordt momenteel omringd door het Russische leger. De twee belangrijkste snelwegen lijken het doelwit. De stad wordt mogelijk binnenkort bestormd.

Severodonetsk is een van de laatste steden in Luhansk die Oekraïne in handen heeft. Het Russische leger is aan een offensief bezig met als doel de verovering van de gehele Donetsbekken-regio, bestaande uit Luhansk en Donetsk.

Russische opmars in Oekraïne in de regio Luhansk. Russische opmars in Oekraïne in de regio Luhansk.

Zelensky: 'Duidelijk beleid van genocide'

Er wordt al dagen hevig gevochten om Severodonetsk, dat aan de rivier de Donets ligt. Volgens de lokale regering zijn er veel mensen gevlucht. De stad had voor de oorlog begon zo'n 130.000 inwoners. Daar zou ongeveer een tiende van zijn achtergebleven.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei donderdag in een videoboodschap te vrezen dat het Donetsbekken ontvolkt raakt door het Russische offensief. "Het aanhoudende offensief van de bezetters in het Donetsbekken zou de regio verlaten kunnen achterlaten", zei Zelensky. Hij noemde de situatie "een duidelijk beleid van genocide".

Ook Oost-Oekraïense stad Lyman in Russische handen

Pro-Russische separatisten zeggen ook de stad Lyman in Oost-Oekraïne in handen te hebben. Zelensky zou in de nacht van donderdag en vrijdag hebben gemeld de stad "kwijt te zijn", meldt persbureau Reuters.

Gouverneur van Donetsk Pavlo Kyrylenko meldt dat het overgrote deel van Lyman door de Russen is bezet. "Het Oekraïense leger blijft de stad verdedigen", zegt hij tegen The Kyiv Independent.

Lyman is een strategisch belangrijke stad, omdat daar een van de grootste rangeerterreinen voor treinen ligt. Het spoornetwerk wordt gebruikt voor de verdeling van wapens.