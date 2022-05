Amerika wil mogelijk geavanceerde raketsystemen aan Oekraïne gaan leveren. Dat meldt CNN op basis van regeringsbronnen. De beslissing hierover wordt wellicht volgende week al bekendgemaakt als onderdeel van een groter hulppakket.

De hypermoderne mobiele artilleriesystemen kunnen meerdere raketten tegelijk afvuren en hebben, afhankelijk van de munitie, een bereik tot honderden kilometers, een veel grotere afstand dan de wapens waarover het Oekraïense leger nu beschikt.

Oekraïne vraagt al langere tijd om dergelijke wapens, omdat die doorslaggevend kunnen zijn in de strijd tegen Rusland. De VS hield het leveren van dit soort wapens tot nu toe nog af. Met deze wapens zou Oekraïne gemakkelijker doelen in Rusland kunnen aanvallen en dat zou Russische represailles kunnen uitlokken tegen de VS. Om die reden wordt nu overwogen om bij de systemen munitie te leveren met een kleiner bereik.

Rusland heeft Oekraïne er de afgelopen weken meerdere keren van beschuldigd doelen in Rusland te hebben beschoten. Oekraïne ontkent noch bevestigt die aanvallen.

