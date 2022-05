Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de Russen hebben volgens Oekraïne momenteel de overhand in de felle strijd om de Oost-Oekraïense regio Luhansk. Ook hebben Russische troepen meer dan veertig steden in de oostelijke regio het Donetsbekken beschoten, meldt het Oekraïense leger. Verder zijn er in Oost-Oekraïne opnieuw tientallen lichamen in een massagraf ontdekt.

Een Oekraïense generaal erkende dat de Russen nu de overhand hebben in de strijd om Luhansk, maar hij zei er ook bij dat Oekraïne alles op alles zet.

Waarnemers denken dat de Russen Luhansk en de aangrenzende regio Donetsk, beide in het Donetsbekken, volledig willen veroveren. Een deel van het gebied staat sinds 2014 al onder controle van pro-Russische separatisten.

De generaal sloot nieuwe Russische raketaanvallen op het relatief rustige westen van Oekraïne niet uit. Oekraïne zou hebben gezien dat Rusland Iskander-raketsystemen naar de regio Brest in het buurland Belarus verplaatst. Vanuit dat gebied kan Oekraïne worden bestookt met raketten.

Russen zouden ruim veertig steden in Donetsbekken beschieten

Russische troepen hebben woensdag meer dan veertig steden in het Donetsbekken beschoten, meldt het Oekraïense leger. Hierdoor dreigen de laatste ontsnappingsroutes voor burgers afgesloten te raken.

"De Russen beschoten meer dan veertig steden in de regio's Donetsk en Luhansk", schrijft de legerstaf op Facebook. "Daarbij werden 47 civiele locaties, waaronder 38 huizen en een school, vernietigd of beschadigd."

Het Oekraïense leger beweert echter ook dat tien vijandelijke aanvallen zijn afgeslagen, dat vier tanks en vier drones zijn vernietigd en dat 62 "vijandelijke soldaten" zijn gedood.

Separatisten zeggen achtduizend Oekraïners gevangen te houden

De pro-Russische separatisten in het Donetsbekken houden naar eigen zeggen ongeveer achtduizend Oekraïners vast. Een functionaris in Luhansk heeft dat gezegd tegen het Russische staatspersbureau TASS. Het cijfer is niet onafhankelijk geverifieerd.

Het aantal oorlogsgevangenen zou dagelijks met "honderden" toenemen. De functionaris meldt verder dat een meerderheid van de gevangenen wordt vastgehouden op het grondgebied van de separatisten in Donetsk. In Luhansk en Donetsk hebben rebellen in 2014 republieken uitgeroepen, die sinds dit jaar door Rusland worden erkend.

Rusland meldde recent dat 2.439 Oekraïense strijders zijn opgepakt in Mariupol, een havenstad in het zuiden van Donetsk. Deze militairen gaven zichzelf over na maandenlang verzet vanaf het terrein van de staalfabriek Azovstal. De zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk wil deze groep voor een nog op te richten tribunaal laten verschijnen. Dat plan wordt door Rusland gesteund.

Opnieuw tientallen lichamen in massagraf

De politie van de Oost-Oekraïense stad Lysychansk heeft minstens 150 mensen begraven in een massagraf, meldt een hoge ambtenaar van de regio Luhansk woensdag op berichtendienst Telegram. Gouverneur Serhiy Hayday van Luhansk heeft beloofd dat de doden na de oorlog alsnog een fatsoenlijke begrafenis krijgen.

Het massagraf bevat volgens Hayday zowel slachtoffers van Russische beschietingen als mensen die een natuurlijke dood zijn gestorven. De gouverneur voegde eraan toe dat de politie in oorlogstijd veel rollen moet vervullen, waaronder die van begrafenisondernemer.

In video's is te zien dat lijken in witte zakken met een naametiket in een kuil worden gelegd.

Doden door bombardementen op Kharkiv

Zeker zeven burgers zijn gedood bij nieuwe Russische bombardementen op Kharkiv, de op een na grootste stad van Oekraïne. Onlangs waren Oekraïners in de metropool juist begonnen met een terugkeer naar het normale leven na het einde van een Russisch offensief.

Rusland bombardeerde de stad echter opnieuw, meldde de gouverneur van de regio. Raketten raakten meerdere woonwijken en daardoor ontstond forse schade.

Sinds half mei was het relatief rustig in de stad in het oosten van Oekraïne, zo'n 50 kilometer van de Russische grens. De stad telde voor de oorlog zo'n anderhalf miljoen inwoners.

Hulpdiensten in Kharkiv voeren een slachtoffer van een bombardement af. Hulpdiensten in Kharkiv voeren een slachtoffer van een bombardement af. Foto: Jesper Peeters - GinoPress BV

Rusland ontslaat gardisten die weigerden in Oekraïne te vechten

Rusland heeft leden van de Nationale Garde die weigerden deel te nemen aan de oorlog in Oekraïne ontslagen. Een Russische rechtbank bevestigde het ontslag van 115 gardisten die hun ontslag hadden aangevochten. De Nationale Garde is een binnenlandse veiligheidsdienst die losstaat van het Russische leger.

De zaak lijkt de eerste officiële bevestiging dat Russen weigeren mee te doen aan wat Moskou de "speciale militaire operatie in Oekraïne" noemt. Een militaire rechtbank in de Zuid-Russische republiek Kabardië-Balkarië oordeelde dat de gardisten "weigerden een officiële opdracht uit te voeren". Hun bezwaren zijn afgewezen, meldt het Russische persbureau Interfax.

De zitting vond achter gesloten deuren plaats om te voorkomen dat "militaire geheimen" zouden worden onthuld, aldus de rechtbank.