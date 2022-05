Russische troepen hebben woensdag meer dan veertig steden in de oostelijke Donetsbekken-regio van Oekraïne beschoten. Dat meldt het Oekraïense leger. Hierdoor zou de laatste ontsnappingsroutes voor burgers afgesloten dreigen te raken.

"De bezetters beschoten meer dan veertig steden in de regio's Donetsk en Luhansk", schrijft de legerstaf op Facebook. "Daarbij werden 47 civiele locaties, waaronder 38 huizen en een school, vernietigd of beschadigd." Het Oekraïense leger claimt echter ook dat tien vijandelijke aanvallen werden afgeslagen, dat vier tanks en vier drones werden vernietigd en dat 62 "vijandelijke soldaten" werden gedood.

Tijdens het World Economic Forum in Davos, dat woensdag plaatsvond, vergeleek de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba de strijd om het Donetsbekken met de epische veldslagen die in de Tweede Wereldoorlog werden geleverd. Hij zei dat zijn land meerdere raketlanceersystemen nodig heeft om de Russische vuurkracht te evenaren en zei te hopen dat het Westen die wil leveren.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei woensdag in zijn dagelijkse videoboodschap dat in sommige delen van het oosten de Russische troepen "zwaar in de meerderheid" zijn. "We hebben de hulp van onze partners nodig, vooral wapens voor Oekraïne. Volledige hulp, zonder uitzonderingen, ongelimiteerd, genoeg om te winnen."

Opnieuw tientallen lichamen in massagraf

De lokale politie van de Oost-Oekraïense stad Lysychansk heeft minstens 150 mensen begraven in een massagraf, meldt een hoge ambtenaar van de regio Luhansk woensdag op berichtendienst Telegram. Gouverneur Serhij Hayday van Luhansk belooft dat de doden na de oorlog alsnog een fatsoenlijke begrafenis krijgen.

Het massagraf beval zowel slachtoffers van Russische beschietingen als mensen die een natuurlijke dood stierven, aldus Hayday, eraan toevoegend dat ten tijde van oorlog de politie veel rollen op zich moet nemen, waaronder die van begrafenisondernemer. Op videobeelden is te zien hoe lijken in witte zakken, elk met een naamlabel, in een kuil worden gelegd.

Volgens Hayday hebben Russische troepen inmiddels zo'n 95 procent van Luhansk in handen. Hij noemt de situatie "extreem slecht". De steden Severodonetsk en Lysychansk, die voor de oorlog elk zo'n 100.000 inwoners telden, zijn nog steeds in Oekraïense handen maar worden al dagenlang beschoten. Er zijn in het gebied waarin beide steden liggen nog maar ongeveer 40.000 burgers over, van wie er bijna niemand wil vertrekken, aldus Hayday.