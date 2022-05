Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: in het oosten van het land gaan de gevechten door en is vooral de stad Zaporizhzhia onder vuur komen te liggen. Zo'n 200 kilometer verderop is de haven van Mariupol volgens de Russen weer bereikbaar.

De steeds intensiever wordende gevechten in het oosten van het land waren woensdag vooral terug te zien in Zaporizhzhia. De stad werd in de ochtend bestookt met raketten. Volgens lokale autoriteiten zouden er vier Russische ballistische raketten zijn afgevuurd. Die zouden onder meer een fabriek waar motoren worden gemaakt hebben geraakt en een treinstation hebben getroffen.

De precieze schade is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.

Ook in de regio Luhansk werd woensdag weer veel gevochten. Zo liet de regionale gouverneur Sergiy Gaidai weten dat de stad Severodonetsk werd bestookt met raketten.

37 Russische raketten raken winkelcentrum en motorenfabriek in Zaporizhzhia

Haven Mariupol volgens Russen weer bereikbaar

Volgens de Russen is de haven van Mariupol weer bruikbaar. Ze claimen de haven in de recent ingenomen stad te hebben ontdaan van "duizenden explosie-objecten en gezonken vaartuigen".

De haven zou weer volledig operationeel zijn, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Wel zegt het Kremlin dat de eerste schepen weer kunnen vertrekken uit de haven.

Poetin brengt bezoek aan gewonde militairen

De Russische president Vladimir Poetin heeft voor het eerst publiekelijk militairen bezocht. Op door Rusland naar buiten gebrachte beelden is te zien hoe hij een ziekenhuis in Moskou bezoekt. Poetin droeg bij het bezoek een doktersjas en schudde meerdere werknemers en militairen de hand. Ook sprak hij met een gewonde militair over diens baby en zei dat die wel trots op zijn vader zal zijn.

De Russische televisie vertoonde slechts een heel kort beeld van het bezoek. Het zou de eerste keer zijn in drie maanden tijd dat Poetin een bezoek brengt aan gewond geraakte militairen.

45 Kremlin deelt beelden van ziekenhuisbezoek Poetin

Maximumleeftijd voor Russische militairen geschrapt

Op de dag van Poetins bezoek aan het ziekenhuis heeft de Russische Doema besloten de maximumleeftijd voor militairen te schrappen. Het is nu ook mogelijk voor Russen ouder dan veertig jaar om zich aan te sluiten bij het leger.

Rusland zegt zelf die stap te nemen zodat het leger gebruik kan maken van de vaardigheden van de oudere Russen. Deskundigen denken echter dat Rusland met personeelstekorten kampt door de oorlog in Oekraïne. Daarbij zouden al veel Russische militairen om het leven zijn gekomen, maar onduidelijk is hoe veel dat er precies zijn.

Overigens moet Poetin nog wel zijn handtekening zetten onder de wet, maar dat gaat vooral om een formaliteit.

Zelensky wil alleen direct met Poetin onderhandelen

Terwijl in Oekraïne de gevechten doorgaan, zijn de vredesonderhandelingen met Rusland al lange tijd vastgelopen. De Oekraïense president Volodomyr Zelensky zei woensdag via een videoverbinding op het World Economic Forum dat hij alleen direct met Poetin wil praten over vrede.

Als Poetin "de realiteit inziet", dan zouden ze volgens de Oekraïense president een diplomatieke oplossing kunnen vinden voor het conflict. Dan moet Moskou wel eerst zijn troepen terugtrekken tot de frontlijnen van voor de Russische invasie van 24 februari. "Dat zou een eerste stap zijn richting onderhandelingen."