De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag een decreet ondertekend waarmee Oekraïense inwoners versneld een Russisch paspoort kunnen aanvragen. Het gaat om inwoners die in door Russen bezette gebieden in Zuid-Oekraïne wonen, zoals (delen van) de provincies Zaporizhzhia en Kherson.

Het decreet is een uitbreiding van de al bestaande regeling waarmee inwoners van de pro-Russische regio's Luhansk en Donetsk een Russisch paspoort kunnen krijgen. Deze procedure bestaat al sinds 2019.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat veel Oekraïners in Zaporizhzhia en Kherson gebruik gaan maken van de regeling. Zo heeft Kherson zich hevig verzet tegen het Russische leger en werd de provincie zelfs tijdelijk heroverd op de Russische troepen.

Voor Zaporizhzhia is het tijdstip van het decreet nog wranger: de stad in het zuidoosten van het land werd woensdagochtend namelijk bestookt met raketten. De regionale overheid spreekt van vier Russische ballistische raketten die afgevuurd werden op de stad, waarvan er een zou zijn uitgeschakeld door de luchtafweer.

Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Reddingsdiensten zijn ter plaatse, meldt de regioregering op Telegram. Zaporizhzhia ligt ruim 200 kilometer ten noordwesten van de door Rusland bezette havenstad Mariupol.

Volgens het Russische ministerie van Defensie is een fabriek getroffen waar motoren werden geproduceerd. Het leger zegt die fabriek te hebben geraakt, zodat de motoren niet meer in militaire vliegtuigen of drones gebruikt kunnen worden. Ook zegt het ministerie dat het een treinstation in de buurt heeft getroffen om het transport van Oekraïense troepen te stoppen. Deze beweringen kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd.