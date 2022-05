De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil alleen direct met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin praten over vrede. Dat is volgens hem de enige manier om de vastgelopen onderhandelingen tussen de twee landen weer op gang te brengen.

Vertegenwoordigers van Oekraïne en Rusland spraken ruim een maand geleden voor het laatst met elkaar over mogelijke voorwaarden om de oorlog te beëindigen. Sindsdien gaven beide landen elkaar de schuld van het vastlopen van de gesprekken.

Zelensky sprak woensdag via een videoverbinding op het World Economic Forum en zei niet meer met tussenpersonen te willen onderhandelen. Een diplomatieke oplossing is volgens Zelensky alleen mogelijk als Poetin "de realiteit inziet".

Tegelijkertijd verweet Zelensky de Russen opnieuw tijd te rekken, "terwijl ze ondertussen al meerdere keren de laatste grens zijn overgegaan". Daarmee verwees Zelensky naar de mogelijke oorlogsmisdaden door Russische militairen in onder meer Mariupol, Bucha en Irpin.

Een ontmoeting tussen Zelensky en Poetin werd eerder al cruciaal genoemd voor een succesvolle onderhandeling, maar een gesprek op de korte termijn is nog altijd niet waarschijnlijk. "We kunnen een ontmoeting met de Russische president niet vermijden. Maar na alle misdaden die ze al hebben begaan, kan ik niet optimistisch zijn over zo'n ontmoeting", aldus Zelensky.

De Oekraïense president noemde het terugtrekken van de Russische troepen "een eerste stap richting nieuwe gesprekken". Zelensky stelde dat Oekraïne zal blijven vechten om al het grondgebied terug te krijgen.