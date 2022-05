Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: In de Oekraïense havenstad Mariupol zijn de lichamen van tweehonderd mensen gevonden. Verder boekt het Russische leger een beetje vooruitgang in het oosten van Oekraïne.

De lichamen van de tweehonderd mensen werden gevonden in de kelder van een verwoest appartementencomplex, zegt Petro Andryushchenko, een adviseur van burgemeester Vadym Boychenko. Dat gebeurde tijdens graafwerkzaamheden. De lichamen zouden er al een hele tijd hebben gelegen.

Rusland zou de lokale bevolking hebben gevraagd de overledenen uit het gebouw te halen, maar dit werd volgens Oekraïne geweigerd. Hierop hebben de Russische troepen de locatie achtergelaten zoals die was. Rusland heeft nog niet gereageerd. Het is niet bekend wie de slachtoffers zijn.

'Westerse waarnemers mogen aanwezig zijn bij proces Azovstal-strijders'

Westerse en andere buitenlandse waarnemers mogen aanwezig zijn bij de rechtszaak tegen strijders uit de Azovstal-staalfabrieken in Mariupol, heeft de leider van de pro-Russische rebellen in Donetsk, Denis Pushilin, gezegd. Aanklagers in de Oost-Oekraïense regio zijn op dit moment bezig om een tribunaal samen te stellen, meldt het Russische persbureau Interfax.

Pushilin had eerder laten weten dat veel van de honderden gevangengenomen Oekraïense verdedigers van het industriecomplex zullen worden berecht. Oekraïne wil dat de gevangenen worden geruild voor Russische krijgsgevangen. Het is nog niet duidelijk wanneer het proces moet plaatsvinden en hoeveel militairen terechtstaan.

Oekraïne vraagt Westen om sneller wapens te leveren

Drie maanden na het begin van de bloedige Russische invasie heeft Oekraïne het Westen ertoe opgeroepen sneller wapens te leveren. Het is te vroeg om te concluderen dat Oekraïne al over alle wapens beschikt die het nodig heeft, schrijft de Oekraïense buitenlandminister Dmytro Kuleba op Twitter.

Kuleba maant tot snellere militaire hulp uit het Westen, vanwege de zware Russische aanvallen in het oosten van zijn land. Oekraïne heeft vooral raketwerpers en artillerie voor de lange afstand nodig.

65 Oekraïense militairen rouwen bij graven van collega's

Rusland boekt wat vooruitgang in Donetsbekken

Het Russische leger heeft lokaal kleine successen geboekt in de strijd om het Donetsbekken in Oost-Oekraïne. Het Britse ministerie van Defensie schrijft dinsdag op Twitter dat de Russen de strijd daar intensiveren, maar ook dat de Oekraïners zich goed hebben ingegraven en op de meeste plekken standhouden.

De Russen zouden proberen Severodonetsk en twee omliggende steden te omsingelen. Als ze die veroveren, is de hele regio Luhansk in Russische handen. Tussen de twee Russische flanken hebben de Oekraïners nog 25 kilometer in handen. Oekraïne heeft de Russische opmars bevestigd.

Noodtoestand Hongarije vanwege oorlog in Oekraïne

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft een nieuwe noodtoestand uitgeroepen, dit keer niet vanwege het coronavirus, maar vanwege de oorlog in buurland Oekraïne. Hij maakte meteen gebruik van een aanpassing van de grondwet.

De premier kan nu verder regeren met vrijwel onbeperkte macht. Een grote meerderheid in het parlement had met de wijziging van de grondwet ingestemd. In de volksvertegenwoordiging zijn 135 van de 199 zetels in handen van Fidesz, de conservatieve partij van Orbán.

In Hongarije is sinds het voorjaar van 2020 al een noodtoestand van kracht vanwege de coronapandemie, maar die loopt binnenkort ten einde.