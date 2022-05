Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïense autoriteiten hebben voor het eerst een Russische soldaat veroordeeld voor het plegen van een oorlogsmisdaad. Verder zei Rusland Oekraïense militairen die de beruchte Azovstal-staalfabriek in Mariupol verdedigden, te willen laten berechten in de pro-Russische regio Donetsk.

De 21-jarige Russische militair Vadim Shishimarin kreeg maandag een levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van een 62-jarige ongewapende burger. Dit vond plaats op 28 februari, vier dagen na het uitbreken van de oorlog, in het dorpje Chupakhivka, gelegen in de grensregio Sumy.

Tijdens het rechtsproces bekende Shishimarin verantwoordelijk te zijn voor de oorlogsmisdaad. Hij zei op commando van hogerhand gehandeld te hebben. Ook bood hij tegenover de weduwe van het slachtoffer zijn excuses aan.

Dat mocht niet baten. De Rus kreeg een levenslange celstraf opgelegd. Dat werd ook verwacht, aangezien de zaak voor de Oekraïense autoriteiten grote symbolische waarde heeft.

Rusland wil Azovstal-militairen berechten

Terwijl voor het eerst een Russische soldaat door Oekraïne werd veroordeeld, kondigde Rusland aan Oekraïners die de Azovstal-staalfabriek in Mariupol verdedigden, te willen vervolgen. Dat zou moeten gebeuren in de Oost-Oekraïense regio Donetsk, waar veel pro-Russische separatisten wonen. De regio wordt door Rusland erkent als onafhankelijke volksrepubliek.

Het lot van de Azovstal-militairen is al een tijd onzeker. Ze zouden momenteel vastzitten in Donetsk. Separatistenleider Denis Pushilin zei volgens persbureau Interfax dat de militairen in de toekomst voor een "internationaal tribunaal" moeten verschijnen.

De militairen wisten in de staalfabriek ruim een maand stand te houden tegenover het Russische leger, nadat de rest van de stad Mariupol volledig was verwoest en in Russische handen was gekomen.

Oekraïne hoopt dat er een krijgsgevangenenruil met Rusland geregeld kan worden en zo te voorkomen dat de Azovstal-militairen berecht zullen worden.

Zelensky spreekt World Economic Forum in Davos toe

Maandag was ook de dag dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky via een videoverbinding belangrijke politici, wetenschappers en zakenmensen toesprak op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos, waar de oorlog in Oekraïne en de economische gevolgen daarvan een van de belangrijkste thema's was.

Zelensky greep de kans aan om nogmaals te hameren op het belang van sancties tegen Rusland.

Ook maakte hij bekend dat Oekraïne vorige week zware verliezen heeft geleden bij een Russische aanval op een kazerne in het noorden van het land. De aanval, in de buurt van de stad Chernihiv, kostte 87 militairen het leven. Niet eerder deze oorlog kwamen zo veel mensen om bij een losstaande aanval.

93 Zelensky hamert op belang sancties tijdens World Economic Forum

Russische diplomaat trekt zich terug uit schaamte voor invasie

De Russische diplomaat Boris Bondarev heeft ontslag genomen vanwege onvrede over de Russische invasie van Oekraïne. Bondarev, die betrokken was bij een VN-missie in Genève, schreef in een afscheidsbrief dat hij "zich nog nooit zo voor zijn land had geschaamd".

De invasie is volgens hem "een agressieve oorlog van Poetin tegen Oekraïne en de hele westerse wereld" en een misdaad tegen zowel het Oekraïense als het Russische volk.

Later op de dag trok Litouwen zijn ambassadeur in Moskou terug wegens de oorlog die Rusland tegen Oekraïne voert.

Twintig landen leveren extra wapens

Ongeveer twintig landen gaan extra wapens leveren aan Oekraïne. Denemarken voorziet het Oekraïense leger van krachtige antischeepsraketten van het type Harpoon om de kust aan de Zwarte Zee te beschermen, meldt de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin na een bijeenkomst met bondgenoten, waaronder Nederland.

De Harpoon-raketten moeten voorkomen dat de Russische vloot Oekraïne blijft bestoken. De Oekraïense regering in Kyiv vroeg al herhaaldelijk om geavanceerdere, zwaardere wapens tegen de Russische oorlogsschepen. Als de Russische marine uit de havens aan de Zwarte Zee worden verdreven, kan ook de belangrijke uitvoer van graan en andere landbouwproducten worden hervat.