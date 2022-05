Oekraïne heeft maandag het grootste dodental als gevolg van een losse aanval van het Russische leger gemeld. President Volodymyr Zelensky maakte tijdens een speech bekend dat er vorige week bij een aanval op een kazerne in het noorden van het land 87 Oekraïners zijn omgekomen, meldt persbureau Reuters.

Bij de kazerne in de buurt van de noordelijke stad Chernihiv zouden Oekraïense soldaten bezig zijn met militaire trainingen. Zelensky bevestigde het dodental tijdens een speech op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

De Russische aanval vond plaats op dinsdag 17 mei. Eerder zeiden de Oekraïense autoriteiten dat er slechts acht mensen om het leven waren gekomen. Er werden toen nog weinig details prijsgegeven. Nu is bekendgemaakt dat het om 87 doden gaat. Dat is het grootste dodental bij een losse aanval van het Russische leger sinds het uitbreken van de oorlog in februari.

"De geschiedenis staat op een keerpunt", zei Zelensky maandag in Davos. "Dit is het moment waarop bepaald wordt of bruut geweld de wereld zal regeren." De president riep verder op tot maximale sancties tegen Rusland.

Het Russische leger concentreert zich momenteel voornamelijk op het oostelijke Donetsbekken, waar veel pro-Russische separatisten wonen.