Rusland wil de Oekraïense militairen die de Azovstal-staalfabriek in Mariupol verdedigden, vervolgen in Donetsk. Die Oekraïense provincie is in handen van pro-Russische separatisten en is door Rusland erkend als onafhankelijke volksrepubliek. Kyiv hoopt nog altijd op een krijgsgevangenenruil.

Het lot van de Azovstal-militairen is sinds hun overgave vorige week onduidelijk. Persbureau Interfax schrijft maandag op basis van leider Denis Pushilin van de pro-Russische separatisten in de regio dat ze in de toekomst voor een "internationaal tribunaal" moeten verschijnen.

De militairen zouden al zijn vastgezet in Donetsk. Het was niet direct duidelijk waar de Russen de militairen voor wil vervolgen.

De Azovstal-staalfabriek was geruime tijd het laatste Oekraïense militaire bolwerk in Mariupol. De Russen hadden de rest van de zuidelijke havenstad al ruim een maand in handen, maar wisten het verzet op het industrieterrein niet te breken. Daarom koos het Kremlin voor een "hermetische afsluiting" van het gebied, zodat de soldaten uiteindelijk zouden sterven aan de hongerdood.

Uiteindelijk besloten de Oekraïense militairen toch om zich over te geven. In de fabriek verbleven nog zo'n tweeduizend - veelal (zwaar)gewonde - militairen. Zij werden met behulp van het Rode Kruis en de Verenigde Naties geëvacueerd en direct vastgezet door de Russen.

Het staat nog niet helemaal vast dat de militairen worden berecht. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Andrey Rudenko zei maandag dat hij de onderhandelingen met Oekraïne wil voorzetten "wanneer Kyiv een constructieve houding aanneemt". Een krijgsgevangenruil met de Azovstal-militairen wil hij daarbij niet uitsluiten.