Het ministerie van Justitie en Veiligheid ziet een duidelijke toename van het aantal Oekraïense vluchtelingen dat hulp wil om terug te keren naar huis. De eerste twee Oekraïners zijn afgelopen donderdag met behulp van de Dienst Terugkeer en vertrek (DT&V) teruggekeerd. Voor anderen wordt een geschikte vlucht gezocht, zegt een woordvoerder na vragen van NU.nl.

De verwachting is dat de komende tijd nog veel meer Oekraïense vluchtelingen huiswaarts keren, aldus de woordvoerder. Het ministerie zegt "signalen" te hebben gekregen dat hun hulp de komende tijd nog vaker nodig is.

Tussen 10 en 20 mei ontving de DT&V 165 mails met uiteenlopende vragen over hulp bij vertrek, en concrete verzoeken. Dat terwijl tot begin mei de DT&V slechts "sporadisch" hulpverzoeken voor terugkeer ontving.

Het is niet duidelijk hoeveel Oekraïners er in totaal al zijn teruggekeerd. Doordat er geen meldplicht is, is het sowieso niet duidelijk hoeveel Oekraïners er in totaal in Nederland verblijven. Volgens de laatste officiële cijfers schreven zo'n 60.000 vluchtelingen zich in bij een gemeente. De DT&V weet alleen van deze Oekraïners of zij willen terugkeren.

Instroom van Oekraïners neemt ook af

De toenemende uitstroom van Oekraïense vluchtelingen weegt waarschijnlijk nog niet op tegen de instroom. Tussen 11 en 18 mei schreven 1.740 Oekraïners zich in bij Nederlandse gemeenten. Toch ziet staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg wel dat ook de instroom van Oekraïners afzwakt. "Er komen nog steeds mensen, maar in langzamer tempo", zei hij vrijdag.

Vooralsnog zijn 46.000 opvangplekken gerealiseerd voor Oekraïners, waarvan er bijna 38.000 in gebruik zijn. Daarmee is 82 procent van de opvangcapaciteit benut. Van der Burg wil op korte termijn de opvangcapaciteit oprekken naar 75.000 bedden.