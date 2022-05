Een 21-jarige Russische soldaat is maandag in Oekraïne veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege het plegen van een oorlogsmisdaad. Het gaat om de eerste veroordeling voor een dergelijke misdaad na bijna drie maanden oorlog.

De Rus Vadim Shishimarin werd vervolgd voor het doodschieten van een ongewapende burger. Het 62-jarige slachtoffer werd op 28 februari, vier dagen na het begin van de oorlog, vanuit een rijdende auto doodgeschoten.

Het gebeurde in het dorpje Tsjoepahivka, in de grensregio Sumy. De auto was gestolen door Russische soldaten die op de vlucht waren voor het Oekraïense leger.

Shishimarin heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor de oorlogsmisdaad. Hij zegt dat hij op bevel van een andere, hogergeplaatste militair handelde.

Hoewel de militair spijt betuigde voor zijn daden, eiste de Oekraïense openbaar aanklager vorige week toch levenslang. Dat lag in de lijn der verwachting. De zaak is voor Oekraïense autoriteiten van groot symbolisch belang "en geeft een signaal af dat daders van misdaden in Oekraïne verantwoordelijk zullen worden gehouden", sprak hoofdaanklager Irina Venediktova.

Het blijft waarschijnlijk niet bij één veroordeling: Venediktova onderzoekt meer dan 13.000 zaken en heeft nog eens 623 verdachten in beeld.

Shishimarin vroeg in gesprek met de weduwe van de man om vergiffenis. De vrouw zei dat ze hem niet kan vergeven, maar wel medelijden met hem heeft.