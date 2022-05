Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Het Oekraïense parlement heeft zondag de verlenging van de noodtoestand goedgekeurd. In het oosten van het land wordt nog steeds zwaar gevochten en worden vooral de steden Sjevjerodonetsk en Lisitsjansk onder vuur genomen.

De staat van beleg en algemene mobilisatie van Oekraïne blijft nog zeker negentig dagen van kracht. Het Oekraïense parlement heeft zondag ingestemd met het besluit, dat president Volodomyr Zelensky vorige week al aankondigde. De noodtoestand blijft nu tot zeker 23 augustus gelden. Een dag later viert Oekraïne traditioneel zijn Onafhankelijkheidsdag.

De staat van beleg geeft het leger uitgebreidere rechten en beperkt de burgerlijke vrijheden, zoals het recht om te demonstreren. Veel experts zien de duur van de staat van beleg als een indicator van hoe lang Kyiv verwacht dat de gevechten nog aanhouden.

De eerste staat van beleg werd uitgeroepen op 24 februari, de dag van de Russische invasie, en gold voor dertig dagen. Sindsdien is de deze twee keer verlengd met dertig dagen. De Oekraïense presidentieel adviseur Oleksiy Arestovych heeft het feit dat de noodtoestand nu met negentig dagen verlengd wordt, gerechtvaardigd door te zeggen dat de Oekraïense bevolking anders valse hoopt krijgt. "Eerlijke communicatie met de samenleving is nodig in tijden van oorlog", aldus de adviseur.

Oekraïense soldaten eerder deze week na een training net buiten Kyiv. Door de staat van beleg krijgt het leger uitgebreidere rechten. Oekraïense soldaten eerder deze week na een training net buiten Kyiv. Door de staat van beleg krijgt het leger uitgebreidere rechten. Foto: AFP

Zware gevechten in Donetsbekken

De strijd in het Donetsbekken wordt nog heviger,. De afgelopen dagen werd er al zwaar gevochten in het oosten van Oekraïne, en ook zondag lag het gebied onder vuur. Vooral rondom de steden Severodonetsk en Lysychansk in de regio Luhansk vindt een zware strijd plaats.Volgens de generale staf in Kyiv worden de Oekraïense troepen langs de hele frontlinie beschoten met Russische artillerie.

Russische troepen zouden onder meer proberen om steden ten noorden, oosten en zuiden van Severodonetsk en ten zuiden van Lysychansk te bestormen. Het Russische leger probeert bovendien om de bevoorrading van Oekraïense troepen rondom de twee steden te belemmeren. Zo is onder meer een brug die Severodonetsk en Lysychansk met elkaar verbindt, vernietigd.

Sinds de Russische inname van de staalfabriek in de havenstad Mariupol ziet Oekraïne dat het Russisch offensief in de oostelijke Donetsbekken-regio toeneemt. Rondom Severodonetsk vinden al dagen hevige gevechten plaats, waarbij meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Zelensky sprak eerder al over een "extreem lastige" situatie in het Donetsbekken.

Volgens het Russische ministerie van Defensie heeft het leger de afgelopen 24 uur bijna veertig doelen vanuit de lucht aangevallen, waaronder vijf wapendepots in het Donetsbekken. Bovendien zouden bijna zeshonderd doelen met raketten en artillerie zijn beschoten.

Poolse president spreekt Oekraïne in levenden lijve toe

Alleen Oekraïne heeft het recht om zijn eigen toekomst te bepalen, zo heeft de Poolse president Andrzej Duda gezegd in het parlement in Kyiv. Hij is de eerste buitenlandse leider die de Oekraïense volksvertegenwoordigers in levenden lijve toesprak sinds het begin van de oorlog.

Over mensen die zeggen dat Oekraïne moet instemmen met de eisen van de Russische president Vladimir Poetin, zei de Poolse president tegen de parlementariërs dat "niets over jullie zonder jullie" kan worden besloten. Duda verklaarde dat hij vindt dat de internationale gemeenschap moet eisen dat Rusland zich volledig uit Oekraïne terugtrekt. Het opgeven van "zelfs 1 centimeter" van Oekraïens grondgebied wordt door hem omschreven als een "enorme klap" voor de westerse wereld.

Duda herhaalde daarnaast zijn steun aan Oekraïne bij het nastreven van een EU-lidmaatschap. De Poolse president vertelde in het parlement dat hij "niet zal rusten" totdat het buurland lid is van de Europese Unie.

De volksvertegenwoordiging werd eerder al toegesproken door buitenlandse leiders, onder wie de Nederlandse premier Mark Rutte, maar tot dusver alleen via videoverbindingen.

Duda en Zelensky liepen zondag zwaarbewaakt door een straat in Kyiv. Duda en Zelensky liepen zondag zwaarbewaakt door een straat in Kyiv. Foto: Reuters

Door Rusland aangestelde burgemeester zou gewond zijn geraakt bij explosie

Een door Rusland aangestelde burgemeester is zondag gewond geraakt bij een explosie. Het gaat om Andrei Shevcick, die als burgemeester is aangesteld van Enerhodar. Die stad ligt naast Zaporizhzhia, de grootste kerncentrale van Europa.

Shevcick zou op de intensive care liggen, schrijft persbureau Reuters op basis van het Russische staatspersbureau. Ook Oekraïne zegt op de hoogte te zijn van de explosie. Dmytro Orlov, die door Oekraïne wordt gezien als de burgemeester van Enerhodar, schrijft op de berichtenapp Telegram dat bij de explosie Shevcick en zijn lijfwachten gewond zijn geraakt. Reuters benadrukt dat de aanval op Shevcick niet onafhankelijk bevestigd kon worden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.