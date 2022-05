In de Oost-Oekraïense regio Luhansk wordt nog steeds zwaar gevochten om de steden Severodonetsk en Lysychansk. Dat zegt de generale staf in Kyiv. Langs de hele frontlinie in het gebied zouden posities van Oekraïense troepen worden beschoten met Russische artillerie.

Russische troepen zouden onder meer proberen steden ten noorden, oosten en zuiden van Severodonetsk en ten zuiden van Lysychansk te bestormen.

Het Russische leger probeert bovendien de bevoorrading van Oekraïense troepen rondom de twee steden te belemmeren. Zo is onder meer een brug die Severodonetsk en Lysychansk met elkaar verbindt vernietigd.

Sinds de Russische inname van de staalfabriek in havenstad Mariupol ziet Oekraïne dat het Russische offensief in de oostelijke regio het Donetsbekken toeneemt. Rondom Severodonetsk vinden al dagen hevige gevechten plaats, waarbij meerdere doden en gewonden zijn gevallen.

Volgens het Russische ministerie van Defensie heeft het leger de afgelopen 24 uur bijna veertig doelen vanuit de lucht aangevallen, waaronder vijf wapendepots in het Donetsbekken. Bovendien zouden bijna zeshonderd doelen met raketten en artillerie zijn beschoten.