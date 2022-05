Na de val van de Oekraïense havenstad Mariupol, lijkt nu het oosten van het land aan de beurt. Het Russische offensief in Luhansk en het Donetsbekken neemt toe. Vooral in de laatste regio lijkt de strijd te intensiveren.

De Oekraïense strijdkrachten hebben naar eigen zeggen zaterdag zeker negen aanvallen in de regio's Donetsk en Luhansk afgeslagen. Ook zouden ze vijf tanks en tien gepantserde wagens hebben vernietigd. Vooral in Luhansk lijkt de strijd te intensiveren.

Volgens de Oekraïense gouverneur Serhij Hayday van Luhansk ligt onder andere de stad Sjevjerodonetsk al dagen onder vuur, met meerdere doden en gewonden tot gevolg. "De Russen zijn Sjevjerodonetsk net als Mariupol aan het vernietigen", stelde hij op Telegram.

Hayday meldt ook dat een brug is vernietigd tussen Sjevjerodonetsk en Lisitsjansk, dat aan de andere kant van de rivier Severski Donets ligt. Dit zou de humanitaire hulp bemoeilijken, net zoals de evacuaties uit het gebied.

In zijn dagelijkse nachtelijke videoboodschap zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat de situatie in het Donetsbekken "extreem lastig" is. Volgens hem houdt het Oekraïense leger behalve in Sjevjerodonetsk ook in onder meer Sloviansk stand. Daar wordt de afgelopen dagen eveneens zwaar gevochten.