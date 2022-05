Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky die zegt dat zijn land "de ruggengraat van het Russische leger gebroken" heeft, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan die belt met de leiders van Zweden en Finland, en een protest tegen seksueel geweld tegen vrouwen in Oekraïne op de rode loper in Cannes.

Ondanks de nederlaag in de havenstad Mariupol is Zelensky ervan overtuigd dat het Oekraïense leger de Russische strijdkrachten grote schade heeft toegebracht. Oekraïne "heeft de ruggengraat van het Russische leger gebroken", zei hij zaterdag in een televisie-interview.

Het Russische leger meldde vrijdag dat de laatste verdedigers op het terrein van de staalfabriek Azovstal in Mariupol zich hadden overgegeven en door de Russen waren gevangengenomen.

Zelensky verzekerde dat al het verloren terrein teruggepakt gaat worden, al benadrukte hij dat het lastig zal worden. Verder zei de president dat de oorlog alleen kan worden beëindigd met diplomatie. Zijn uitspraak komt op een moment waarop de onderhandelingen tussen Moskou en Kyiv al weken zijn vastgelopen.

Erdogan belt met Zweedse en Finse leiders

Erdogan heeft in een telefoongesprek met de Zweedse premier Magdalena Andersson gezegd dat zijn land verwacht dat Zweden "concrete stappen zet om terroristische organisaties aan te pakken", meldt het Turkse persbureau Anadolu zaterdag. De twee spraken elkaar over de eventuele toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO, waar Erdogan zich tegen verzet.

Zweden en Finland hebben woensdag officieel het NAVO-lidmaatschap aangevraagd. Erdogan verzet zich echter tegen hun toetreding. Beide landen zouden volgens hem terroristen herbergen, onder wie Koerdische militanten van de in Turkije verboden PKK. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde benadrukte vrijdag dat Zweden als eerste land na Turkije de PKK als terroristisch bestempelde.

De Turkse president heeft zaterdag ook met zijn Finse ambtgenoot Sauli Niinistö gebeld. Volgens Niinistö hadden de twee een "open en direct" gesprek en gaan de onderhandelingen verder.

Rusland: Oud-wereldkampioen Kasparov is buitenlandse agent

Rusland heeft oud-wereldkampioen schaken Garry Kasparov en Kremlincriticus Mikhail Khodorkovsky bestempeld als buitenlandse agenten. Deze aanduiding past het land vaker toe op personen en organisaties die zich tegen de regering verzetten. Het Kremlin doet dat om hen te intimideren en hun invloed te beperken.

Het besluit komt nadat Kasparov onlangs de Russische president Vladimir Poetin had bekritiseerd vanwege de oorlog tegen Oekraïne. Het duo wordt toegevoegd aan een lijst die wordt bijgehouden door het ministerie van Justitie, meldt staatspersbureau TASS.

Ondertussen heeft de Russische theatermaker en regisseur Kirill Serebrennikov zich tijdens het filmfestival in het Franse Cannes uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. Serebrennikov is naar Duitsland vertrokken omdat hij het niet eens is met de inval.

Bij het filmfestival in Cannes protesteert een vrouw tegen seksueel geweld tegen vrouwen in Oekraïne. Bij het filmfestival in Cannes protesteert een vrouw tegen seksueel geweld tegen vrouwen in Oekraïne. Foto: AFP

Protest op rode loper tegen seksueel geweld in Oekraïne

Op datzelfde filmfestival protesteerde een vrouw vrijdagavond bij een filmpremière tegen seksueel geweld tegen vrouwen in Oekraïne. De vrouw trok op de rode loper een groot deel van haar kleren uit. Op haar lijf had zij met verf de tekst "Stop raping us" geschreven. Haar rug zat vol rode verf die als ware het bloed van haar lijf droop. Op de voorkant van haar lichaam had ze de kleuren van de Oekraïense vlag gespoten.

De beveiliging van het festival greep snel in en verwijderde de halfnaakte vrouw van de rode loper. De feministische organisatie Scum plaatste later op de avond een verklaring op Twitter waarin ze het incident opeiste.

Het incident vond plaats bij de première van de film Three Thousand Years of Longing van regisseur George Miller.

Oekraïners in Nederlandse gastgezinnen dreigen uit beeld te raken bij hulporganisaties

Tot slot dreigen duizenden Oekraïense vluchtelingen die bij een Nederlands gasthuishouden wonen of hebben gewoond, uit beeld te raken bij hulporganisaties. Dat blijkt uit gesprekken die NU.nl voerde met veiligheidsregio's, lokale initiatieven en hulporganisaties.

Vorige week bracht NU.nl het bericht dat RefugeeHomeNL nu 161 Oekraïense vluchtelingen in 71 gastgezinnen heeft geplaatst. Buiten die organisatie om zijn er ook veel mensen bijgesprongen om te helpen met de opvang.

"Dat dat gebeurt is op zich mooi", zegt een woordvoerder van hulporganisatie VluchtelingenWerk, die ook betrokken is bij RefugeeHomeNL. Soms is het namelijk voor Oekraïense vluchtelingen prettiger om bij een gezin te wonen dan in een grootschalige opvang, zegt ze. Lees het hele verhaal hier.