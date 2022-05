Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De laatste groep Oekraïense soldaten in de staalfabriek Azovstal zou zich hebben overgegeven. Daarmee hebben de Russische troepen de fabriek in Mariupol volledig overgenomen. Dat meldt het Russische staatspersbureau RIA op basis van het Russische ministerie van Defensie.

De staalfabriek was het laatste bolwerk in de Oekraïense havenstad dat niet in handen was van de Russen. Wekenlang werd de fabriek belegerd door de Russen. Honderden burgers en militairen zaten er vast, volledig afgesloten en zonder voedsel of medische hulp. Op 7 mei werd bekend dat alle vrouwen, kinderen en ouderen uit de fabriek geëvacueerd waren.

Maandag begon de evacuatie van de Oekraïense militairen die zich hadden verschanst in de fabriek. De Oekraïense legertop verklaarde dat "het Mariupol-garnizoen zijn gevechtsmissie volbracht heeft". Commandanten van de in Azovstal gestationeerde eenheden hadden de opdracht gekregen om "het leven van het personeel te redden".

De regering van Volodymyr Zelensky wil de militairen die door Rusland als krijgsgevangenen zijn genomen, ruilen voor Russische krijgsgevangenen, maar veel Russische politici pleiten voor berechting door Moskou.

De laatste groep zou uit 531 mensen bestaan.

Burgerdoden in het Donetsbekken

En dan het Donetsbekken. Daar werden bij de aanvallen die vrijdag plaatsvonden ook huizen in woonwijken verwoest. Burgers kwamen daarbij om het leven, aldus de Oekraïense regering.

Volgens president Volodymyr Zelensky heeft het Russische offensief de regio inmiddels in een "hel" veranderd.

"Het Russische leger is begonnen met de zeer intensieve vernietiging van de stad Severodonetsk, de intensiteit van de beschietingen is verdubbeld. Ze beschieten woonwijken en vernielen huis voor huis", zei gouverneur Serhiy Gaidai van Luhansk via zijn Telegram-kanaal.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je elke dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in Oekraïne ontvangen?

"We weten niet hoeveel mensen zijn omgekomen, want het is gewoon onmogelijk om elk appartement te controleren." Volgens het Oekraïense leger bestoken de Russen de civiele infrastructuur in het hele Donetsbekken.

Voor zover bekend kwamen vrijdag zeker dertien burgers om het leven in de provincie Luhansk, van wie twaalf in Severodonetsk. Dit is een van de laatste steden in de provincie die in handen is van Oekraïne en die momenteel wordt omsingeld door de Russen. Reuters kon het aantal slachtoffers niet onafhankelijk verifiëren en Rusland ontkent stelselmatig burgers tot doelwit te maken.

Analisten zeggen dat de Russische troepen weliswaar terreinwinst hebben geboekt in Luhansk, maar minder vooruitgang maakten in Donetsk, de provincie ten zuiden van Luhansk die ook deel uitmaakt van de regio Donetsbekken.

38 Projectiel treft cultureel centrum in Oost-Oekraïne

Rusland draait zaterdag de gaskraan naar Finland dicht

Ook werd vrijdag bekend dat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de gaskraan voor Finland zaterdagochtend gaat dichtdraaien. Waarom dat gebeurt, is niet bekend. De gasvoorziening van Finse huishoudens komt niet in gevaar, zo stelt het Finse staatsgasbedrijf Gasum.

Het bedrijf laat weten dat het de inwoners van het land gaat bevoorraden via de zogeheten Balticconnector-pijplijn, die tussen Estland en Finland loopt. "We zijn ons al tijden aan het voorbereiden op dit scenario en zullen onze klanten - als er geen andere verstoringen zijn - de komende maanden normaal kunnen bevoorraden", aldus Gasum-topman Mika Wiljanen.

Waarom de kraan dichtgaat, is dus niet duidelijk. Gasum lag eerder wel al overhoop met Gazprom over hoe de gasrekening betaald dient te worden. Het Russische staatsbedrijf wil daar roebels voor zien, iets wat Gasum weigert.

Het Finse bedrijf claimt dat de gaslevering volgens het contract in euro's betaald kan worden. Hierop besloot Gasum dinsdag naar de rechter te stappen. Eerder werd de toevoer van Russisch gas naar Polen en Bulgarije al stilgelegd omdat die landen weigerden in roebels te betalen.

Op de achtergrond speelt de toenadering van Finland tot de NAVO mogelijk een rol. Het land vroeg eerder deze week na tientallen jaren van neutraliteit lidmaatschap aan bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. De Russen zijn hier als buurland fel tegen.

30 Finland en Zweden dienen NAVO-aanvraag in

Nieuwe beelden dat Russische troepen betrokken waren bij executies Bucha

Verder meldde The New York Times vrijdag dat Russische paratroepers betrokken waren bij executies in het Oekraïense Bucha. De Russen hielden het voorstadje van Kyiv ruim een maand bezet. Na hun aftocht in april werden er honderden lichamen van burgers gevonden.

In een van de video's, afkomstig van een bewakingscamera, is te zien hoe twee paratroepers negen Oekraïense mannen in ganzenpas door de straat drijven. De gevangenen lopen gebukt, houden één hand achter hun hoofd en houden met de andere hand de riem van hun voorganger vast.

De tweede video is gemaakt vanuit een nabijgelegen huis. Daarop is te zien hoe de mannen naar een binnenplaats worden gebracht. De video houdt op, maar ooggetuigen vertelden verslaggevers van de krant dat de militairen de gevangenen daarvandaan naar het nabijgelegen Russische hoofdkwartier brachten. Daar zijn ze doodgeschoten.

De beelden dateren van 4 maart. De paratroepers namen Bucha een dag eerder in.