De Russische troepen voeren hun aanvallen in het Oost-Oekraïense Donetsbekken vrijdag op. Vanaf land en vanuit de lucht werden doelwitten bestookt. Daarbij zijn ook huizen in woonwijken verwoest en zijn een aantal burgers om het leven gekomen, aldus de Oekraïense regering. President Volodymyr Zelensky zei dat het Russische offensief de regio in een "hel" hebben veranderd.

"Het Russische leger is begonnen met de zeer intensieve vernietiging van de stad Severodonetsk, de intensiteit van de beschietingen is verdubbeld. Ze beschieten woonwijken en vernielen huis voor huis", zei gouverneur Serhiy Gaidai van Luhansk via zijn Telegram-kanaal.

"We weten niet hoeveel mensen zijn omgekomen, want het is gewoon onmogelijk om elk appartement te controleren." Volgens het het Oekraïense leger bestoken de Russen de civiele infrastructuur in het hele Donetsbekken.

Voor zover bekend kwamen vrijdag zeker dertien burgers om het leven in de provincie Luhansk, van wie twaalf in Severodonetsk. Dit is een van de laatste steden in de provincie die nog in handen is van Oekraïne. Momenteel wordt Severodonetsk omsingeld door de Russen. Reuters kon het aantal slachtoffers niet onafhankelijk verifiëren en Rusland ontkent stelselmatig burgers tot doelwit te maken.

Focus op Donetsbekken

Analisten zeggen dat de Russische troepen weliswaar terreinwinst hebben geboekt in Luhansk, maar minder vooruitgang maakten in Donetsk, de provincie ten zuiden van Luhansk die ook deel uitmaakt van de regio Donetsbekken.

De focus van Rusland op het Donetsbekken volgt nadat het niet gelukt is om de hoofdstad Kyiv in te nemen tijdens het begin van de invasie. Die startte op 24 februari. Tot nu toe heeft de oorlog duizenden levens geëist, onder wie veel burgers, en zijn hele steden in puin geschoten. Bijna een derde van de ongeveer 44 miljoen Oekraïners is op de vlucht geslagen. Zo'n zes miljoen van hen zochten hun toevlucht in het buitenland.