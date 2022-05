Als gevolg van de oorlog tegen Rusland is het begrotingstekort in Oekraïne opgelopen tot 5 miljard dollar per maand, omgerekend zo'n 4,7 miljard euro. Om die last te kunnen dragen is financiële hulp uit het buitenland nodig. Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky donderdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap.

Zelensky bedankte de Verenigde Staten en de Europese Unie voor de steun aan Oekraïne. De VS stellen extra militaire hulp ter beschikking en de Amerikaanse Senaat stemde donderdag in met een hulppakket ter waarde van 40 miljard dollar. De EU zegde woensdag al 9 miljard euro toe aan Oekraïne.

Zelensky benadrukte dat het buitenlandse geld niet gezien moet worden als een gift, maar als een "bijdrage aan de eigen veiligheid". "Want de verdediging van Oekraïne betekent ook de eigen verdediging tegen nieuwe oorlogen en crises die Rusland kan uitlokken."

EU kijkt of geld oligarchen voor wederopbouw kan worden gebruikt

Sinds het begin van de oorlog hebben de VS en Europa zo'n 30 miljard dollar aan Russische bezittingen in beslag genomen. Naast bankrekeningen gaat het ook om bijvoorbeeld jachten, vastgoed en kunst. De Europese Commissie onderzoekt of de bevroren tegoeden van Russische oligarchen gebruikt kunnen worden voor de wederopbouw van Oekraïne.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei donderdagavond tegen de Duitse zender ZDF dat ze vindt "dat Rusland zijn bijdrage moet leveren" en dat juristen daarom bekijken wat de mogelijkheden zijn om die middelen te gebruiken voor Oekraïne.

Ook wil de commissievoorzitter dat hulp voor de wederopbouw gekoppeld wordt aan de hervormingen die nodig zijn voor de eventuele toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. "We moeten de wederopbouw van Oekraïne meefinancieren", zei Von der Leyen. "Het is logisch om tegelijkertijd hervormingen aan te pakken, bijvoorbeeld tegen corruptie of om de rechtsstaat op te bouwen."