Het is niet duidelijk hoeveel Oekraïense militairen uit de Azovstal-staalfabriek in Mariupol zijn gehaald. Het internationale Rode Kruis (ICRC) registreert sinds dinsdag de krijgsgevangenen, maar is al even lang bezig met achterhalen waar de strijders naartoe worden gebracht. Verder wil de Amerikaanse regering Oekraïne wapenen tegen de Russische vloot en is levenslang geëist in het eerste proces tegen een Russische militair.

Allereerst de krijgsgevangen uit Mariupol. Volgens Rusland gaven de afgelopen dagen al meer dan 1.000 Oekraïense soldaten zich over en zijn er in het afgelopen etmaal nog eens 771 Oekraïense militairen bij gekomen. Deze informatie is niet onafhankelijk geverifieerd.

Kyiv heeft zich niet uitgelaten over de aantallen evacués. Naar schatting verdedigden zo'n tweeduizend militairen de staalfabriek in Mariupol, die zij deze week na 82 dagen strijd opgaven. De regering van Volodymyr Zelensky wil de militairen ruilen voor Russische krijgsgevangenen, maar veel Russische politici pleiten voor berechting door Moskou.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je elke dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in Oekraïne ontvangen?

Een Russische militair die niet wordt uitgeleverd, is de 21-jarige Vadim Shishimarin. Hij wordt vervolgd voor het plegen van een oorlogsmisdaad: het doodschieten van ongewapende burgers. Donderdag werd bekend dat de Oekraïense aanklager een levenslange celstraf heeft geëist tegen hem.

Dat lag in de lijn der verwachting. De Russische soldaat heeft bekend en zegt een burger op bevel van een andere militair te hebben doodgeschoten.

Shishimarin sprak donderdag in de rechtbank met diens weduwe. In gesprek met haar vroeg hij om vergiffenis. De vrouw zei dat ze hem niet kan vergeven, maar wel medelijden met hem heeft.

36 Russische militair oog in oog met weduwe: 'Ik vraag u om vergiffenis'

VS wil Oekraïne wapenen tegen Russische vloot

De Verenigde Staten willen Oekraïne zware wapens gaan leveren om de Russische vloot in de Zwarte Zee te bestrijden. De regering van president Joe Biden onderzoekt mogelijkheden om geavanceerde antischeepsraketten aan het Oekraïense leger te geven.

Met de raketten zou Oekraïne een einde kunnen maken aan de Russische zeeblokkade. In de Zwarte Zee bevinden zich naar schatting zo'n twintig Russische marineschepen, waaronder onderzeeboten. Amerikaanse militaire experts vermoeden dat 24 antischeepsraketten voldoende zouden moeten zijn om de schepen tot terugtrekking te dwingen.

Kyiv heeft meermaals om de wapens gevraagd, mede om beschietingen van steden te voorkomen. Het Amerikaanse parlement vreest echter dat de inzet van krachtigere wapens het conflict kan verscherpen. Donderdag keurde de Senaat al wel een enorm steunpakket van 40 miljard dollar (37,7 miljard euro) goed voor Oekraïne.

Bloedbad na beschietingen in Oost-Oekraïense stad

Bij beschietingen op de Oost-Oekraïense stad Severodonetsk zouden donderdag zeker twaalf doden en veertig gewonden zijn gevallen, meldt gouverneur Serhiy Gaidai.

De stad zou van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat het doelwit zijn geweest van bombardementen. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers zijn gevallen op plekken waar nog wordt geschoten.