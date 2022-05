Oekraïne is ontevreden over de mogelijkheden tot lidmaatschap van de Europese Unie die het land krijgt voorgeschoteld. Minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba klaagt donderdag op Twitter over "tweederangs behandeling door sommige EU-hoofdsteden". De slechte behandeling speelt volgens hem al enkele jaren.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vroeg eind februari de Europese Unie zijn land per direct als lid toe te laten. Het landenblok zou Oekraïne via een nieuwe speciale procedure moeten laten toetreden.

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, beloofde het land in april een versnelde procedure. Kuleba riep maandag tijdens een bezoek aan de EU in Brussel het invloedrijke Duitsland op hierbij om het voortouw te nemen.

Kuleba vindt dat het afgelopen moet zijn met de "strategische ambiguïteit" ten aanzien van Oekraïne. Volgens de buitenlandminister heeft dat de laatste jaren niet gewerkt en heeft dat beleid Rusland zelfs alleen maar sterker gemaakt.

Ook ziet Kuleba niets in alternatieve plannen, zoals de Franse president Emmanuel Macron deze maand presenteerde. Macron stelde voor om een nieuwe Europese geopolitieke gemeenschap te beginnen, met landen rond de EU, zoals Oekraïne, Georgië en Moldavië. Zijn plan kreeg steun van onder anderen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad.

Frankrijk denkt dat lidmaatschap tientallen jaren kan duren

De bedoeling van de politieke gemeenschap is om op vaste basis meer samen te werken met landen buiten de EU die nog wachten op een eventueel lidmaatschap. Macron verwacht namelijk dat het misschien wel tientallen jaren kan duren voor Oekraïne EU-lid is. Ook premier Mark Rutte denkt dat het nog niet snel aan de orde is.

Maar verschillende landen die graag tot de EU zouden toetreden, bekritiseerden Macrons idee, omdat ze bang zijn dat dit in de plaats komt van een EU-lidmaatschap. Kuleba schrijft dat dit soort ideeën "kwetsend zijn voor Oekraïners".