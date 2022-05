Het internationale Rode Kruis (ICRC) is sinds dinsdag bezig met het registeren van honderden Oekraïense krijgsgevangen die het Azovstal-complex hebben verlaten. De hulporganisatie meldt dat ze al dagen bezig is om in beeld te brengen waar de strijders naartoe worden gebracht.

Het Rode Kruis laat weten dat onder de Oekraïners ook gewonden zijn, al is niet duidelijk om hoeveel het gaat. De hulporganisatie organiseert niet het vervoer, maar noteert alleen informatie over de krijgsgevangenen.

Het Russische ministerie van Defensie deelde de afgelopen dagen al dat meer dan duizend Oekraïense soldaten uit de Azovstal-fabriek in Mariupol zich hebben overgegeven. In het afgelopen etmaal zouden daar nog eens 771 strijders bij zijn gekomen, maar deze informatie is niet onafhankelijk geverifieerd.

Volgens Denis Pushilin, de leider van de pro-Russische rebellen in dat deel van Oekraïne, is nu meer dan de helft van de Oekraïners van het industrieterrein vertrokken. De regering in Kyiv wil geen aantallen vrijgeven.

De vraag is wat er met de krijgsgevangenen gebeurt

Oekraïne hoopt hen te ruilen tegen Russische krijgsgevangenen. In het Russische parlement wordt er echter voor gepleit velen van hen te berechten.

Pushilin zei woensdag dat de hoogste Oekraïense commandanten van het Azov-regiment nog op het terrein zijn. Twee van hen zouden op een Russische opsporingslijst zijn gezet.

Om Mariupol aan de Zee van Azov is sinds de Russische inval op 24 februari zwaar gevochten. Rusland heeft de havenstad al weken onder controle en heeft nu ook de strijd om het laatste bolwerk gewonnen. Het door bombardementen verwoeste Azovstal-complex wordt volgens de separatisten niet herbouwd.