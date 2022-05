De Wereldbank trekt 30 miljard dollar (ruim 28,6 miljard euro) uit om de ernstigste honger in de wereld te helpen bestrijden, maakte zij woensdag bekend. Door de oorlog in Oekraïne is de graanexport uit dat land en Rusland voor een groot deel afgesneden.

"De stijgingen van de voedselprijzen hebben verwoestende gevolgen voor de armsten en kwetsbaarsten", zei David Malpass, voorzitter van de Wereldbankgroep. Hij dringt erop aan dat landen duidelijk aangeven hoe zij hun productie zullen verhogen in reactie op de Russische invasie van Oekraïne.

Aan nieuwe projecten wil de Wereldbank 12 miljard dollar besteden, terwijl 18 miljard dollar is bestemd voor bestaande voedsel- en aanverwante projecten die al waren goedgekeurd maar nog niet zijn uitbetaald, aldus de bank.

De nieuwe projecten zijn vooral gericht op ondersteuning van de landbouw, water- en irrigatieprojecten en opvang van de gevolgen van hogere voedselprijzen voor de armen.

Graantekort treft vooral Afrika, het Midden-Oosten, Oost-Europa en delen van Azië

Het grootste deel van het geld gaat naar Afrika, het Midden-Oosten, Oost-Europa, en Centraal- en Zuid-Azië. Deze regio's worden het hardst getroffen door de verminderde graantoevoer als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Landen als Egypte zijn sterk afhankelijk van Oekraïens en Russisch graan en zitten in grote problemen nu Rusland de export van Oekraïense landbouwproducten vanuit havens aan de Zwarte Zee heeft geblokkeerd en binnenlandse exportbeperkingen heeft opgelegd.

De plannen van de Wereldbank staan in een woensdag verschenen rapport waarin het Amerikaanse ministerie van Financiën samenvat welke actieplannen voor voedselzekerheid zijn gemaakt door internationale financiële instellingen.