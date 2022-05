Turkije heeft woensdag in de eerste bijeenkomst van de dertig NAVO-lidstaten na de lidmaatschapsaanvraag van Zweden en Finland voorkomen dat de landen zich over het verzoek kunnen buigen. Een woordvoerder van president Recep Tayyip Erdogan zegt dat allereerst "de zorgen van Turkije" weggenomen moeten worden.

Erdogan wil onder andere dat Finland en Zweden zich anders gaan opstellen tegenover de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Turkije en de Europese Unie beschouwen die partij als een terroristische organisatie, maar Zweden zou vermeende PKK-leden onderdak bieden. Turkije wil dat die personen worden uitgeleverd.

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft meermaals namens de NAVO de wens uitgesproken om Finland en Zweden zo snel mogelijk toe te laten. Woensdag herhaalde hij opnieuw dat "alle lidstaten vastbesloten zijn om alle kwesties af te handelen en een snelle conclusie te bereiken".

Zolang Zweden en Finland niet officieel tot de NAVO behoren, kunnen zij ook niet rekenen op de automatische bescherming van de westerse militaire alliantie. Landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben echter al wel toegezegd dat zij zullen ingrijpen als Rusland zich agressief opstelt.

Turkije was enige land dat start versnelde procedure tegenhield

Turkije was het enige land dat bezwaar had tegen het starten van het vervolgtraject van de toetredingsprocedure, zeggen bronnen bij het bondgenootschap tegen persbureau ANP en internationale media zoals The Guardian.

Om het verzet van Turkije weg te nemen vindt er intensief overleg plaats tussen Ankara, Stockholm en Helsinki. Daarbij zijn onder andere ook de Verenigde Staten betrokken, de grote steunpilaar van de NAVO.