Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïne gaat de staat van beleg, die al geldt sinds de eerste dag van de Russische invasie op 24 februari, opnieuw verlengen. De eerste Russische militair die terechtstaat voor oorlogsmisdaden geeft toe een Oekraïense burger te hebben gedood.

Sinds de start van de Russische invasie heeft Oekraïne de staat van beleg al twee keer met een maand verlengd. Dit keer wil president Volodymyr Zelensky een verlenging van negentig dagen, tot zeker 23 augustus. Die datum is geen toeval, want een dag later viert Oekraïne zijn Onafhankelijkheidsdag.

Zelensky heeft het wetsvoorstel al opgetuigd, maar het Oekraïense parlement moet het nog goedkeuren. Dat is echter een formaliteit, de vorige verlengingen werden ook direct goedgekeurd en het parlement steunt Zelensky volledig.

80 Zelensky op filmfestival Cannes: 'Stem van filmindustrie is nodig'

Russische militair bekent oorlogsmisdaad

De eerste Russische militair die terechtstaat voor oorlogsmisdaden in Oekraïne heeft toegegeven een Oekraïense burger te hebben gedood. Tankcommandant Vadim Shishimarin staat in Oekraïne terecht voor het neerschieten van een ongewapende 62-jarige burger op 28 februari.

De 21-jarige Shishimarin schoot de man vanuit het raam van een auto met een kalasjnikov door het hoofd, op slechts enkele tientallen meters van diens huis. Vervolgens lieten hij en de andere vier militairen het overleden slachtoffer achter aan de kant van de weg. De Russische militair riskeert een levenslange gevangenisstraf.

Oekraïne krijgt hulp uit onder meer Nederland en het Verenigd Koninkrijk bij de onderzoeken naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Ook het Internationaal Strafhof (ICC) gaat de beschuldigingen onderzoeken. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) constateerde eerder al dat Russische militairen zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden.

Ook VS heropent ambassade in Kyiv

De Verenigde Staten heropenden na bijna drie maanden de ambassade in Kyiv, meldde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Volgens een woordvoerder hervatten de Amerikanen alle diplomatieke operaties vanuit de Oekraïense hoofdstad.

De terugkeer zal geleidelijk verlopen, een handjevol diplomaten keert als eerste terug. Nederland besloot eind april al om de ambassade in Kyiv weer in gebruik te nemen.