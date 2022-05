Een Russische soldaat die terechtstaat voor oorlogsmisdaden in Oekraïne heeft bekend schuldig te zijn aan het doden van een Oekraïense burger, schrijft BBC News. Vadim Shishimarin wordt beschuldigd van het neerschieten van een ongewapende 62-jarige burger op 28 februari. De soldaat riskeert een levenslange gevangenisstraf.

Oekraïense aanklagers zeggen dat Shishimarin met andere soldaten in een gestolen voertuig in de noordoostelijke regio Sumy reed, toen ze een 62-jarige fietser tegenkwamen die een telefoon gebruikte. Hij kreeg de opdracht om de burger neer te schieten om te voorkomen dat hij Oekraïense strijdkrachten zou vertellen waar de Russen waren, aldus de aanklagers.

Hij schoot de man vanuit het raam van de auto met een kalasjnikov door het hoofd, op slechts enkele tientallen meters van zijn huis. Vervolgens lieten hij en de andere vier soldaten het 62-jarige slachtoffer dood achter aan de kant van de weg.

De aanklagers zeggen ook dat er nog meer rechtszaken kunnen volgen, nu ze duizenden potentiële misdaden hebben gelinkt aan Russische soldaten. Moskou ontkent dat Russische troepen het op burgers hebben gemunt.

Zowel Oekraïense als internationale onderzoekers doen hun best om bewijzen van mogelijke oorlogsmisdaden te verzamelen in gebieden waaruit Russische troepen zich hebben teruggetrokken. In de regio's waar de Russen aanwezig waren, zijn al honderden lichamen geborgen voor forensisch onderzoek.