De eerste Russische militair die terechtstaat voor oorlogsmisdaden in Oekraïne heeft toegegeven een Oekraïense burger te hebben gedood, schrijft BBC News. Vadim Shishimarin wordt beschuldigd van het neerschieten van een ongewapende 62-jarige burger op 28 februari. De tankcommandant riskeert een levenslange gevangenisstraf.

Oekraïense aanklagers zeggen dat Shishimarin met andere militairen in een gestolen voertuig in de noordoostelijke regio Sumy reed, toen ze een 62-jarige fietser tegenkwamen die een telefoon gebruikte. Hij kreeg de opdracht om de burger neer te schieten om te voorkomen dat hij Oekraïense strijdkrachten zou vertellen waar de Russen waren, aldus de aanklagers.

Hij schoot de man vanuit het raam van de auto met een kalasjnikov door het hoofd, op slechts enkele tientallen meters van zijn huis. Vervolgens lieten hij en de andere vier militairen het overleden slachtoffer achter aan de kant van de weg.

Shishimarin is 21 jaar en komt uit het Siberische Irkoetsk. In een video van het Oekraïense leger zegt hij te vechten in Oekraïne om zijn moeder financieel te kunnen ondersteunen.

Zaak tegen Shishimarin heeft grote symbolische waarde

De Oekraïense hoofdaanklager Iryna Venediktova zegt op dit moment elfduizend zaken te onderzoeken en veertig verdachten te hebben aangewezen. Donderdag begint het proces tegen twee Russische militairen die raketten zouden hebben afgevuurd op civiele infrastructuur in de regio Kharkiv.

Het proces tegen Shishimarin heeft volgens Venediktova een grote symbolische waarde. "Het is een duidelijk signaal dat de daders van misdaden in Oekraïne verantwoordelijk zullen worden gehouden."

Het Kremlin heeft laten weten geen informatie over deze zaak te hebben en Shishimarin ook geen ondersteuning te kunnen bieden, omdat er geen Russische diplomatieke afvaardiging meer in Oekraïne is. Eerder ontkende Rusland al dat zijn militairen in Oekraïne doelbewust burgers aanvallen.

Oekraïne heeft weinig ervaring met rechtszaken als deze. Het land krijgt hulp uit onder meer Nederland en het Verenigd Koninkrijk bij de onderzoeken naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Ook het Internationaal Strafhof (ICC) gaat de beschuldigingen onderzoeken. In de regio's waar de Russen aanwezig waren, zijn al honderden lichamen geborgen voor forensisch onderzoek.