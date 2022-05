Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De Russische troepen hebben de havenstad Mariupol na de overgave van de Oekraïense militairen in de Azovtal-fabriek volledig in handen. Na weken van bombardementen is het vooral een symbolische zege voor Rusland. Ondertussen zijn de vredesonderhandelingen tussen beide landen tot nader order opgeschort.

Nadat het Azov-regiment maandag al leek te hebben gehint op een overgave, verklaarde de Oekraïense legertop dinsdag dat het Mariupolgarnizoen zijn "gevechtsmissie volbracht" heeft. De militairen verschansten zich wekenlang in de staalfabriek, het laatste bastion van Oekraïens verzet in Mariupol.

264 militairen zijn inmiddels weggehaald uit het gebied rond de staalfabriek. Tientallen van hen waren gewond en moesten met brancards in de bussen getild worden. Over de rest van de militairen moet nog onderhandeld worden.

"We hopen dat we de levens van onze jongens kunnen redden", zei president Volodymyr Zelensky in een toespraak. "Er zijn zwaargewonden onder hen. Zij ontvangen zorg. Oekraïne heeft levende Oekraïense helden nodig."

Vredesonderhandelingen opgeschort

De vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland werden dinsdag opgeschort, bevestigde Oekraïne nadat het Kremlin dat eerder op de dag al had gemeld. Een adviseur van president Zelensky meldde dat Oekraïne daartoe besloot omdat Moskou "de situatie niet begrijpt".

Volgens Oekraïne realiseren de Russen zich niet dat de oorlog "niet langer volgens de regels, het tijdschema en de plannen" van Rusland verloopt. Ook zou de Russische elite bang zijn "om de waarheid te zeggen en te erkennen dat Moskou zich moet terugtrekken uit deze oorlog".

Hoekstra ontvangt ambtgenoot Kuleba

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) ontving zijn Oekraïense ambtgenoot Dmytro Kuleba in Den Haag. De twee buitenlandministers spraken over het verloop van de oorlog en de steun die Oekraïne "op de korte en de langere termijn nodig zal hebben".

Ook werd er gesproken over het onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden door Russische soldaten in Oekraïne. Hoekstra benadrukte dat Nederland "schouder aan schouder" staat met Oekraïne en zijn bevolking.

Oekraïne overlegt over organisatie Songfestival

Als winnaar van het Songfestival mag Oekraïne de editie van volgend jaar organiseren. Ondanks de oorlog zijn de voorbereidingen alvast van start gegaan. Oksana Skybinska, het hoofd van de Oekraïense Songfestival-delegatie, heeft een document met plannen overhandigd aan Mykola Chernotytskyi van de publieke omroep van het land.

"We staan nu voor een behoorlijke uitdaging: het Eurovisie Songfestival 2023 in Oekraïne organiseren", zei Chernotytskyi dinsdag tijdens een persmoment. "In andere landen ligt die uitdaging bij de financiering en de infrastructuur, maar voor ons vooral bij veiligheidskwesties. Vanaf vrijdag gaan we in overleg met de European Broadcasting Union (EBU) over het organiseren van het evenement."