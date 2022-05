Met de evacuatie van Oekraïense troepen uit Mariupol lijkt Rusland na maanden van bombardementen de ooit welvarende stad in handen te hebben. Maandag begon de evacuatie van de militairen, die zich hadden verschanst in het laatste Oekraïense bolwerk in de belegerde havenstad: de Azovstal-staalfabriek.

In vijf bussen zijn 53 gewonde militairen van de Azovstal-staalfabriek vervoerd naar een ziekenhuis in de door Rusland gecontroleerde stad Novoazovsk, ongeveer 32 kilometer ten oosten van Mariupol.

Hun evacuatie kwam op gang nadat Rusland enkele uren eerder had toegezegd dat het gewonde Oekraïense soldaten zou evacueren naar een medische faciliteit in Novoazovsk. De bussen arriveerden daar maandagavond laat. Sommige gewonden zijn op brancards uit de bussen gedragen.

Mogelijke uitruil Oekraïense en Russische militairen

Een groep van 211 militairen werd naar de stad Olenivka gebracht, in een gebied dat wordt gecontroleerd door de door Rusland gesteunde separatisten, zei de Oekraïense onderminister van Defensie Anna Malyar. Alle evacués zullen worden betrokken bij een mogelijke gevangenenruil met Rusland, voegde ze eraan toe.

In de staalfabriek zouden ongeveer zeshonderd Oekraïense manschappen tot het laatste moment hebben standgehouden. "We hopen dat we het leven van onze jongens kunnen redden", zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky maandagavond laat. "Er zijn zwaargewonden onder hen. Ze worden nu verzorgd. Oekraïne heeft zijn helden levend nodig."

Het Oekraïense leger zei dat het "de commandanten van de in Azovstal gestationeerde eenheden had opgedragen het leven van het personeel te redden" en dat de troepen daar hun gevechtsmissie hadden volbracht. Er wordt gewerkt aan de redding van de manschappen die nog in Azovstal zijn, voegde het leger eraan toe. Om hoeveel troepen het gaat, is niet gezegd.

Belangrijke nederlaag voor Oekraïne

De evacuatie is een belangrijke nederlaag voor Oekraïne en markeert waarschijnlijk het einde van de langste en bloedigste strijd van de oorlog in Oekraïne tot nu toe. Mariupol is verwoest na een Russische belegering waarbij volgens Oekraïne tienduizenden mensen in de stad zijn omgekomen.

De laatste verdedigers van Azovstal hielden wekenlang stand in bunkers en tunnels die diep onder de grond waren gebouwd om een kernoorlog te kunnen weerstaan. Eerder deze maand werden burgers geëvacueerd uit het complex, een van de grootste staalfabrieken in Europa.

Oekraïense troepen zeggen dat ze in totaal 82 dagen weerstand hebben geboden in Azovstal. Ze wonnen daarmee tijd voor het Oekraïense leger om de strijd aan te binden met Russische strijdkrachten en westerse wapens te bemachtigen die daarvoor nodig zijn.

De vrouw van een lid van het Azov Regiment beschreef maandag de omstandigheden in de fabriek: "Ze zitten in een hel. Ze lopen elke dag nieuwe verwondingen op. Ze missen benen of armen, zijn uitgeput, hebben geen medicijnen", zei Natalia Zaritskaya.