Eén keer per dag geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Tientallen gewonde Oekraïense militairen in de Azovstal-fabriek zijn maandag geëvacueerd naar Russisch grondgebied en het achtergebleven Azov-regiment lijkt te hinten op een overgave. Zweden gaat het NAVO-lidmaatschap definitief aanvragen, maar Turkije dreigt dwars te liggen.

Uit de staalfabriek in de belegerde Oekraïense havenstad Mariupol zijn volgens Rusland 51 gewonde militairen geëvacueerd. Ze zouden tijdens een wapenstilstand naar Novoazovsk, een stad dicht bij de Russische grens, zijn gebracht. Dit is nog niet bevestigd door Oekraïne. Het Britse persbureau Reuters sprak over een tiental bussen met militairen, zonder verdere details.

Het Azov-regiment leek maandag te hinten op een mogelijke aanstaande overgave, meldde Reuters. "Om levens te redden zal het hele Mariupol-garnizoen luisteren naar het besluit van het militaire commando en we hopen op de steun van de Oekraïense bevolking", aldus het regiment op sociale media. Het is niet duidelijk of dit besluit een totale overgave betekent.

Ondanks de zware omstandigheden van de militairen en de continue aanvallen op de fabriek, leek een overgave eerder nog ondenkbaar. Een week geleden liet een officier van het regiment nog weten dat de militairen zullen doorvechten tot het einde. Eerder deze maand werden alle vrouwen, kinderen en ouderen al geëvacueerd.

Zweedse regering gaat NAVO-lidmaatschap aanvragen

De regering van Zweden gaat officieel vragen om lid te worden van de NAVO. Het verzoek hing al een tijd in de lucht. Het Zweedse besluit heeft grote gevolgen voor de militaire machtsbalans in Europa. De NAVO heeft het Noord-Europese land een snelle en soepele toetreding toegezegd.

Zondag gaf de sociaaldemocratische regeringspartij al groen licht voor de lidmaatschapsaanvraag. Maandag gaf ook het Zweedse parlement goedkeuring. De officiële aanvraag wordt naar verwachting deze week nog ingediend.

Turkije ligt dwars bij NAVO-toetreding Zweden en Finland

Turkije lijkt alleen niet van plan zijn goedkeuring te verlenen aan een eventuele toetreding tot de NAVO van Zweden en Finland, zegt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Zijn land is sinds 1952 aangesloten bij de westerse militaire alliantie, waarvan de dertig lidstaten nieuwe leden unaniem moeten goedkeuren.

Erdogan liet afgelopen week al weten "niet positief" tegenover een eventueel NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland te staan. Turkije verwijt die landen onderdak te bieden aan de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), die al decennia een guerrillaoorlog in Turkije voert.

Tien burgerslachtoffers bij raketaanval in oosten van Oekraïne

Tien burgers zijn maandag om het leven gekomen bij een raketaanval in de Oost-Oekraïense stad Severodonetsk, meldt de regionale gouverneur Serhiy Gaidai. De stad werd volgens hem lange tijd onder vuur genomen door Russische troepen. Door bombardementen braken in verschillende wijken branden uit.

Severodonetsk ligt in een gebied dat de Russische invasietroepen en rebellerende pro-Russische Oekraïners willen veroveren op de Oekraïense strijdkrachten. In de stad is het bestuurscentrum van de regio Luhansk gevestigd sinds de regionale hoofdstad Luhansk in 2014 onder controle van de separatisten kwam.

Oekraïense troepen bereiken vanuit Kharkiv de Russische grens

Oekraïne slaagt er naar eigen zeggen steeds meer in om de Russische troepen bij Kharkiv verder terug te dringen. Als gevolg van het tegenoffensief zouden de Oekraïense strijdkrachten in de buurt van Kharkiv de grens met Rusland hebben bereikt.

Het Oekraïense ministerie van Defensie heeft in de nacht van zondag op maandag een video vrijgegeven waarop een tiental soldaten is te zien bij een grenspost.

Burgemeester Ihor Terekhov van Kharkiv zei zaterdag tegen de BBC dat het Oekraïense leger de Russen uit de stad heeft verdreven. Kharkiv is na Kyiv de grootste stad van Oekraïne. In de miljoenenstad is sinds het begin van de oorlog in februari hevig gevochten.